Kiadták a 2020 Effie Index-et

Az Effie Worldwide 10. alkalommal adta ki az Effie Index-et (effieindex.com), amely az előző év leghatékonyabbnak bizonyult marketing aktivitásait felmutató vállalatok világszerte elismert globális rangsora.

A marketing hatékonysága fontosabb, mint valaha, különösen a gazdasági bizonytalanság idején. Az Index nagyszerű példákat mutat be és felhívja a figyelmet azokra a vállalatokra, amelyek kiváló szakmai teljesítményükkel vívták ki ezt az egyedülálló, rangos elismerést.

A 2020-as Effie Index rangsorban több mint 4000 döntőbe jutott versenyző teljesítménye tükröződik vissza, akik a 2019-ben világszerte megrendezett Effie hatékonysági versenyeken – egy globális, négy regionális és 46 nemzeti versenyen - kiemelkedő eredményeket értek el.

Minden, az Effie Indexben és a hazai rangsorban szereplő márka és vállalat szigorú zsűrizési rendszer folyamán kapott értékelést esettanulmányaikra a jelentős számú szakértő iparági bírák részéről, akik megvizsgálták a pályaművek stratégiai kommunikációs kihívásait, céljait, az ötletet, az ötlet kreatív megvalósítását és – amitől Effie az Effie - az elért kimagasló eredményeket.

Top 5

Leghatékonyabb Megbízók:

Top 5: Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé, AB InBev, PepsiCo

Leghatékonyabb Márkák:

Top 5: Coca-Cola, McDonald’s, KFC, Vodafone, IKEA

Leghatékonyabb Ügynökségi holding társaságok:

Top 5: WPP, Omnicom, IPG, Publicis Groupe, Dentsu

Leghatékonyabb Ügynökségi hálózatok:

Top 5: McCann Worldgroup, Ogilvy, BBDO Worldwide, DDB Worldwide, TBWA\Worldwide

Leghatékonyabb Ügynökségi irodák:

Top 5: FP7 McCann Dubai, Ogilvy Mumbai, McCann Worldgroup India (New Delhi), Sancho BBDO (Bogotá), Banda és DDB Colombia

Leghatékonyabb Független ügynökségek:

Top 5: Banda, Dejavu, The Womb Communications, DON Buenos Aires, Zavalita Brand Building

Regionális rangsorok:

North America:

Procter & Gamble (marketer), McDonald’s (brand), WPP (agency holding group), Ogilvy (agency network), Droga5 New York (agency office) and a tie between Rethink – Vancouver and Terri & Sandy – New York (independent agency).

Asia-Pacific:

Unilever (marketer), KFC (brand), WPP (agency holding group), Ogilvy (agency network), Ogilvy Mumbai (agency office), and The Womb Communications in Mumbai (independent agency).

Europe:

PepsiCo (marketer), Vodafone (brand), WPP (agency holding group), McCann Worldgroup (agency network), Banda – Kiev, Ukraine (agency office and independent agency).

Latin America:

AB InBev (marketer), Coca-Cola (brand), Omnicom (agency holding group), BBDO Worldwide (agency network), Sancho BBDO – Bogotá (agency office) and DON Buenos Aires (independent agency).

Middle East & Africa:

Unilever (marketer), Saudi Telecom Company (brand), Interpublic Group (agency holding group), McCann Worldgroup (agency network), FP7 McCann Dubai (agency office) and Dejavu – Dubai (independent agency).