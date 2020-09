Kiemelkedő eredményt értek el a magyar borok egy világversenyen

A világ legrangosabb borversenyén, a Decanter World Wine Awards-on idén 1 Best in Show, 5 platina- és 12 aranyérmet hoztak el a magyar borok.

2020 a borász szakma számára világszerte, így Magyarországon is kihívásokkal teli, rendkívüli év, talán még sosem volt ilyen nehéz helyzetben a boripar. Most mégis van okunk ünnepelni, mert a világ legnagyobb és legbefolyásosabb borversenye ma közzétette a díjazottak listáját – a magyar borok kiemelkedő sikereket értek el!

Megdöbbentő számú, 16.518 bor tételt kóstolt a 116 borszakértő (köztük 37 Master of Wine és 9 Master Sommelier) egy teljes hónapon át – augusztus 1-28. között Canary Wharfban, Kelet-London bevásárló- és üzleti negyedében. Bár a bírálókat és a szervezőket a COVID járvány nem várt kihívások elé állította, a DWWA példája is mutatja, hogy borversenyeket, nagyszabású borkóstolókat a biztonsági előírásokat betartva, kissé más formában, de ugyanazon magas színvonal mellett továbbra is lehet tartani.

A magyar borok a tavalyi 3 platina- és 7 aranyérmet magasan felülmúlták, hisz 1 Best in show, 5 platina és 12 arany minősítést hoztak el a hazai borászatok. Figyelemre méltó, hogy a legjobb minősítést a megszokott, nagy nevek borai helyett kis pincészetek tételei kapták. A legjobb pincészetek dupláztak.

A fehér borok között a Juliet Victor édes szamorodnia Best in show, míg Bomboly száraz furmintja Arany kitüntetést szerzett.

A Harsányi Pincészet 6 puttonyos aszúja Platina, Kútpatka száraz furmintja pedig szintén Arany minősítést kapott.

A legjobb vörösek idén Villányból származnak, Maul Zsolt száraz kékfrankosával és száraz cuvée-jével nyert Arany minősítést.

Külön öröm, hogy megdőlt az a tévhit, hogy Magyarország és Tokaj-Hegyalja sikerei az édes boroknál végződnek. Az aszúk jó eredményeit a korábbi években már megszokhattuk, de idén nagyon fontos eredmény a két száraz furmint arany minősítése. Az újító törekévesek kezdenek beérni: meg tudjuk mutatni a világnak, hogy van élet az édes borokon túl is, a bortermelés Magyarországon világszínvonalon és változatos, sokszínű tételekkel zajlik. A száraz magyar borok is felkerültek a világ bortérképére.

A versenyre 56 országból érkeztek nevezések. A borokat a már szokottá vált, egységesen használt és jól értelmezhető 100 pontos skálán értékelték. A legjobb magyar borok idén 97 pontot értek el. A legjobb hat bor Tokaji borvidékről érkezett (5 aszú és egy édes szamorodni).