A héten mutatták be az Influexpert riportot: kiderült, hogy a Facebook adatbázis elemzése alapján kik tartoznak a top hazai szakmai influencerek közé.

A pandémia okozta vírushelyzet felerősítette a szakmai támpontok és hiteles szerepmodellek iránti igényt. Kik felé fordulnak a vállalkozók információért? Az Influexpert riportot összeállító csapat (Datalyze (Sütő Anna, Molnár Eszter), Liftup (Lévai Richárd), Coachingcentrum (Svéda Dóra) és SD4Good (Káli György)) szeretett volna képet kapni arról, hogy kik ma a legnagyobb elérésű, legaktívabb közösséggel rendelkező szakmai influencerek, akiknek a jó gyakorlataiból tanulhat mindenki, aki szakmai véleményvezéri babérokra szeretne törni a szakterületén.

A kutatás háttere

A Datalyze csapata a publikus Facebook-adatokat felhasználva, érdeklődési kör alapján beazonosította az egyes vállalkozói szegmensekbe tartozó Facebook-felhasználókat, majd a célcsoportok adatlábnyoma alapján vizsgálta a szegmensek kedvelt üzleti influencereit és csoportjait, illetve az üzleti influencerek által közzétett tartalmakhoz való kapcsolódást a 2020 január és április között. A Facebook-alapú influencer toplisták készítéséhez 186 Facebook felület és csoport lett bevonva. A kutatás készítői első körben csak a Facebookra koncentráltak, de tervezik a jövőben a többi közösségi média csatorna bevonását a kutatásba. “A Facebookon 5,5 millió magyar ember adatát vettük alapul, illetve azt tapasztaltuk, hogy a Facebook csoportok jelenleg sokkal aktívabbak, mint a szakmai networkingre specializált Linkedinen. Illetve használat intenzitásában is napi több órás Facebook tartalomfogyasztással szemben a Linkedin kb 1 milliós hazai bázisa heti 20 percet használja a platformot nagyságrendileg” - mondta Sütő Anna, a Datalyze ügyvezető igazgatója. A kutatás szakmai partnerei a Magyar Marketing Szövetség és a Magyar Public Relations Szövetség voltak.

A riport három külön toplistát állított fel felhasználó personák alapján. Ezeket alább részletezzük.

VÁLLALKOZÓI CÉLCSOPORT TOPLISTA

A vállalkozói érdeklődésű toplista összeállítása 85.814 Facebook-felhasználó publikus adatlábnyomának elemzése alapján történt. A célcsoportba a Facebookon kifejezetten a vállalkozói működéshez köthető tartalmakhoz 2019-2020 során aktívan kapcsolódó felhasználók kerültek. A toplista 2020 első négy hónapjában a vállalkozói érdeklődésű célcsoport körében legnépszerűbb influencerek (akik a legjobban tudták aktivizálni a csoportot a Facebook oldalukon, a közönségméretük figyelembevételével) adatalapú sorrendje:

TOPLISTA:

1. Barazsy Ákos (A bevétel erősíti a szabályt)

2. Mándó Milán (Minner)

3. Gál Beáta

4. Wolf Gábor (Marketing Commando)

5. Gál Kristóf

6. Vida Ági (Gazdagmami)

7. Lévai Richárd (Közösségi kalandozások)

8. Pongor-Juhász Attila

9. Tölgyessy Zsófi (Szeretem a Vállalkozásom)

10. Szilágyi Anita & Vuray György (Vállalkozás okosan)

INDULÓ VÁLLALKOZÓK CÉLCSOPORT TOPLISTA

A vállalkozói érdeklődésű toplista összeállítása 22.055 Facebook-felhasználó publikus adatlábnyomának elemzése alapján történt. A szegmensbe a Facebookon KKV-hoz köthető tartalmakhoz 2019-2020 során aktívan kapcsolódó felhasználók kerültek, akik akik érdeklődésük alapján inkább reagálnak az induló és újhullámos vállalkozási tartalmakra. A toplista 2020 áprilisában az induló vállalkozók célcsoport körében legnépszerűbb influencerek (akik a legjobban tudták aktivizálni a csoportot a Facebook oldalukon, a közönségméretük figyelembevételével) adatalapú sorrendje:

TOPLISTA:

1. Wolf Gábor (Marketing Commando)

2. Csábi Boróka (Te vagy a brand)

3. Balogh Petya (Baconsult)

4. Lévai Richárd (Közösségi kalandozások)

5. Tölgyessy Zsófi (Szeretem a Vállalkozásom)

6. Gál Beáta

7. Avidor András

8. Görög Ádám (TACIT)

9. Zoltan Dallos (Business & Travel)

10. Gál Kristóf

POTENCIÁLIS E-COMMERCE VÁLLALKOZÓK CÉLCSOPORT TOPLISTA

A vállalkozói érdeklődésű toplista összeállítása 17.810 Facebook-felhasználó publikus adatlábnyomának elemzése alapján történt. A szegmensbe azok a Facebookon KKV-hoz köthető tartalmakhoz 2019-2020 során aktívan kapcsolódó felhasználók kerültek, akik az adatalapon rekonstruált vállalkozói tevékenységük alapján inkább affinisek az e-commerce iránt. A toplista 2020 áprilisában a potenciális e-commerce vállalkozók célcsoport körében legnépszerűbb influencerek (akik a legjobban tudták aktivizálni a csoportot a Facebook oldalukon, a közönségméretük figyelembevételével) adatalapú sorrendje:

TOPLISTA:

1. Barazsy Ákos (A bevétel erősíti a szabályt)

2. Lévai Richárd (Közösségi kalandozások)

3. Gál Beáta

4. Wolf Gábor (Marketing Commando)

5. Csábi Boróka (Te vagy a brand)

6. Vida Ági (Gazdagmami)

7. Dobay Róbert (Menedzsmentor)

8. Pongor-Juhász Attila

9. Szilágyi Anita & Vuray György (Vállalkozás okosan)

10. Mándó Milán (Minner)

Trendek

A kutatás során feltárt trendekről Molnár Eszter (Datalyze) elmondta: “Az év elején megtorpantak az influencerek: 20-30%-kal csökkenni kezdett a közzétett tartalmak és posztok aránya az előző hónaphoz képest, és a posztokra érkezett reakciók és a reagálók száma is hasonló arányban csökkent. Viszont a karantén időszak alatt április második felében fordulni látszik a trend, a közzétett tartalmak száma is mérsékeltebben csökkent az előző hónaphoz képest, a posztokra érkezett reakciók száma növekedni kezdett, az aktívan érdeklődők száma nagyobb a hónapban, mint márciusban volt.” A riport készítői kiemelték, hogy a listában szereplő top 5 influencer 33762 felhasználót késztetett aktivitásra az első négy hónapban, látszik, hogy nagy az érdeklődés az ilyen tartalmak iránt.

A kutatás során a riportot készítők azzal a problémával szembesültek, hogy sok szakmai véleményvezér nem személyes márka oldal alatt kommunikál a Facebookon. Arra a kérdésre, hogy építsük-e a személyes márka oldalunkat, vagy a cégünk arca legyünk inkább, Sztaniszláv András a Magyar Public Relations Szövetség elnök így válaszolt: “Ez teljesen a személyes és a vállalati céloktól függ. A PR szakmában is több olyan példát láthatunk, ahol a személyes márkák összefonódnak a céges márkával (Richard Bagnall például kifejezetten a PR mérésben pozícionálja magát; Jon Meakin saját márkájával a Grayling stratégiai kompetenciáját is erősíti). Vannak tehát vállalatok, akik azzal a – néha nem is titkolt – céllal vesznek fel/neveznek ki bizonyos pozíciókra embereket, mert azok “influencer-értéke” is nagy. Aki tudatosan akar karriert építeni, vagy épp szabadúszóként tervezi a jövőjét, azoknak érdemesebb saját márkát építeni és részben akkor is megtartani, ha éppen egy vállalat/márka oldalán ülnek.”

Hogyan legyünk szakmai influencerek?

A riport készítői szerint soha korábban nem volt ennyire fontos a tudatos szakmai jelenlét a közösségi média felületeken, ezért a Coachingcentrum, a Liftup / Közösségi Kalandozások és az SD4Good kooperációjában nyári online kurzust indít. A képzésre olyan vállalkozókat, vállalati vezetőket várnak, akik fejlesztenék közösségi média jelenlétüket, kimaxolnák szakmai ismertségüket, megítélésüket. Várják továbbá azokat a marketingeseket, akik B2B cégnél dolgoznak és erősítenék a cég szakmai kommunikációját, vagy ügynökségben influencer marketing aktivitásokat fejlesztenek.

Részletek: https://www.coachingcentrum.hu/kepzesek/influexpert-kepzes/