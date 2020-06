Kis lépésekkel nagy eredményt érhetünk el

Az IKEA klímajelentése alapján a magyarok 93%-a tisztában van az emberi tevékenységek klímaváltozásra tett hatásaival, de csupán 27%-a tesz komolyabb erőfeszítéseket annak érdekében, hogy javítson a helyzeten. Az a tény, hogy a magyarok 88%-a elismerte, hogy aggódik az éghajlatváltozás miatt, még egy okkal több arra, hogy foglalkozzunk a globális problémával.

Június 22-e hétfőtől hazánk is részt vesz az IKEA fenntartható életmódra buzdító, nemzetközi kihívásában, melynek kifejezett célja, hogy felhívjuk a figyelmet a jelentős klímaváltozásra. A „Fenntarthatóbb világ otthon kezdődik” elnevezésű, jelenleg is zajló kampánya részeként az IKEA arról igyekszik meggyőzni a magyarokat, hogy kisebb változtatásokkal is jelentős eredményeket érhetünk el környezetünk védelme érdekében. Az IKEA Better Living alkalmazás letöltésével és használatával olyan egyszerűen kivitelezhető tippeket és ötleteket kapunk, melyek azonnal pozitívan hatnak a karbonlábnyomunkra, sőt, a verseny végén még nagyszerű jutalmakat is nyerhetünk. A kihívás fókuszában ezúttal az ételpazarlás megakadályozása áll.

„Az IKEA fő célkitűzése, hogy szebb hétköznapokat teremtsen az emberek többsége számára. Nem akarunk hozzájárulni a hulladéktermeléshez, ezért mindig igyekszünk maximálisan kiaknázni a forrásainkat. Arra ösztönözzük vásárlóinkat, hogy sajátítsák el ezt a fenntartható szemléletet. Többek között workshopokat rendezünk, amelyek témája az ételpazarlás csökkentése megfelelő ételtárolási megoldásokkal és a megmaradt ételek újra felhasználásával. A fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinket különféle kampányokkal és természetesen a termékeink segítségével is terjesztjük” − mondja el Szauter Zsolt, az IKEA Lakberendezési Kft. Marketing menedzsere.

„Saját otthonunk és életmódunk fentarthatóbbá tételével a környezetünknek és a pénztárcánknak is jobbat tehetünk. Az élelmiszer-hulladékok csökkentése, a növényi alapú élelmiszerek fogyasztása apróságoknak tűnhetnek, de a sok apró tett összeadódik. Egy átlag magyar háztartásban jelentős mennyiségű élelmiszer a szemetesben landol. Az élelmiszerek minőségének megőrzésében többek között a tárolás is fontos szerepet játszik, már csupán a megfelelő tárolóeszköz és módszer kiválasztásával is drasztikusan csökkenthető a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyisége.” − mondja el Tóth Tímea, az IKEA Lakberendezési Kft. Fenntarthatósági felelőse.