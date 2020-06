A Publicis Groupe mesterséges intelligencia alapú platformja, a Marcel egyedülálló módon egyesíti a szaktudást a technológiával. A megoldás lehetővé teszi, hogy a szervezet több mint nyolcvanezer nemzetközi munkatársa egyetlen közös talent-poolként működjön, és minden projektre, az arra legalkalmasabb szakemberekből álló csapat állhasson össze. A marketingkommunikációs cég a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél korábban, április végén indította el új innovációját először az Egyesült Államokban, május végétől pedig a cégcsoport minden országában, így Magyarországon is elkezdődött a bevezetés. De vajon egy ilyen megoldás rövid, illetve hosszú távon hogyan fogja megváltoztatni az ügynökségek életét nemzetközi és magyar szinten? Kiderül Varga Gábor Zoltán, Chief Client Officer Publicis Groupe Hungary a Médiapiacnak adott interjújából.

Egyedülálló módon egyesíti a kreatív, stratégiai és technológiai szaktudást a Publicis Groupe mesterséges intelligencia alapú platformja, a Marcel. Hol, melyik szervezeti egységnél született meg a megoldás ötlete, és miért?

Marcelt a Publicis Groupe munkavállalói között 2017-ben elvégzett Global Talent Survey eredményei inspirálták, ahol azt vizsgálta a cég vezetése, hogy a csoport munkavállalói miként szeretnének dolgozni a jövőben. Már ekkor jól látható volt, hogy a Groupe dolgozói szívesen kipróbálnák magukat más országok projektjeiben is. Így a jövőben akár tengeren túli projekteken tudást szerzett szakembereket is be tudunk vonni magyar ügyfelek projektjeibe, vagy éppen fordítva, hisz jelenleg is van két szövegírónk, akik egy szingapúri márka projektjén dolgoznak az ottani ügynökségi csapattal.

A Marcel a Microsoft AI és a Knowledge Graph technológiáit egyesítve rendszerezi és szűri nyolcvanháromezer munkavállaló több mint ezerkétszáz egységen belül termelt adatait. Milyen adatokról beszélünk, és azokat hogyan használja?

A Knowledge Graph összeköti a szervezeten belüli strukturált és strukturáltalan adatokat, majd leképezi a benne lévő kapcsolatokat. Ez a központosított, integrált forrás adja Marcel igazi erejét. Számos adat megtalálható a platformon, mint például a kollégák személyes profilja, amely a LinkedIn-nel is integrálható. Egy pozícióra történő keresésnél szűrhetünk különböző adatokra: megtudhatjuk, hogy az érintett kolléga milyen ügyfeleken dolgozott vagy szeretne dolgozni, milyen képességekkel, milyen korábbi, releváns tapasztalatokkal rendelkezik. Gyakorlatilag minden információ megszerezhető, ami egy munka szempontjából fontos lehet. Azt pedig mondanom sem kell, hogy Marcel minden szempontból megfelel a vonatkozó adatvédelmi elvárásoknak.

Először az Amerikai Egyesült Államokban tesztelték az AI technológiát, május végére pedig a globális cégcsoport minden tagjánál, így a Publicis Groupe Hungary-nél is elkezdődött a bevezetés. Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok?

Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak. Ahogy említettem, már most két kollégánk bekerült egy szingapúri projekt csapatba. Ez óriási lehetőség számukra, hiszen nemcsak, hogy megismernek egy másik kultúrát, de rövid idő alatt jelentősen tágul a látókörük és rengeteg olyan tapasztalatot sajátíthatnak el, amit majd itthon is kamatoztatni tudnak.

Mit gondolnak, mit adhat hozzá egy magyar szakember tudása a nemzetközi piaci gyakorlathoz?

Az ügynökségi szakemberek mindig nagyon nyitottak arra, hogy megismerjék más országok gondolkodásmódját, hasonló problémákra adott eltérő megoldásait. Ez a fajta kíváncsiság a kreatív szakma egyik hajtóereje, és nincs ez másképp a magyar kreatívok esetében sem. Strukturáltan gondolkodunk, és rövid idő alatt is képesek vagyunk hatékony megoldásokat szállítani. Erre a jelenlegi vírushelyzet is jó példa, hisz ügyfeleinkkel alig néhány nap alatt sikeresen reagáltuk le a kialakult helyzetet.

És ahogy a magyar kreatívok is tudnak új megoldást mutatni egy másik piac projektjén, ugyanígy számítunk külföldi kreatívok új meglátásaira a mi projektjeinkben.

Milyen adatokat tartalmaz, és mire használják a felületen elérhető „koronavírus tudás-tartalombázist”?

Ez a mostani válság minden korábbi normát felszámolt, átalakított, éppen ezért hoztuk létre a koronavírus tudás-tartalombázist. Itt megbízható és aktuális információkhoz jutunk hozzá. Vizsgáljuk benne a fogyasztói magatartást, bemutatunk egy lehetséges keretet a jövőről való gondolkodáshoz, és esettanulmányokat osztunk meg egymással, melyek bizonyítják, hogy a márkák nem csak, hogy készen állnak, de elő is tudják segíteni az új keretek megteremtését.

Mit gondolnak, egy ilyen megoldás rövid, illetve hosszú távon hogyan fogja megváltoztatni az ügynökségek életét nemzetközi és magyar szinten?

A teljes Publicis Groupe működésére hatással lesz, hiszen sokkal transzparensebbé válik, hogy az egyes országok mit és hogyan csinálnak, hogyan gondolkodnak, és ebből bárki inspirálódhat majd. Könnyebb lesz egymással megosztani a tapasztalatokat, észrevételeket, arról nem is beszélve, hogy olyan projektekben vehetünk részt, vagy olyan embereket, tudást hozhatunk be magyar projektekbe, amire korábban esély sem lett volna. Továbbá arra is számítunk, hogy jelentősen felgyorsulnak az ügynökségen belüli folyamatok, amelyek hatással lesznek a tudásmegosztásra, a talent managementre és ügyfél élményre is.