Kiút a szelektív hulladékgyűjtés útvesztőjéből

Annak ellenére, hogy Magyarországon 2014 óta elkülönítetten kell gyűjteni a háztartási hulladékot, és már házhoz jönnek a szelektív gyűjtők is, a statisztikák szerint a 2017-ben keletkezett műanyag csomagolások újrahasznosítási aránya mindösszesen 32% volt. A maradék – közel 70% – lerakón, hulladékégetőben vagy a természetben végzi, ahol több száz év alatt bomlik le, vagyis csak darabolódik. Ezeket a korántsem fényes hazai számokat egyrészt az is indokolhatja, hogy máig tartja magát a városi legenda, miszerint a szelektív gyűjtőkbe dobott hulladékot a szemetesek úgyis összeöntik végül a többi szeméttel. Ez tényleg csak legenda, hiszen Magyarországon több mint 100 cég foglalkozik újrahasznosítással és még vannak kihasználatlan kapacitások is. Másrészt a többfrontos szemléletformálási törekvések ellenére sincs mindenki tisztában azzal, hogy mit hova kell dobni. A változás érdekében elsősorban különbséget kell tennünk szemét és hulladék között.

A polietilén-tereftalát, vagyis a PET kifejezetten jól feldolgozható újrahasznosításhoz. A kidobott PET-palackok jelentős részéből alacsonyabb feldolgozottságot igénylő termékek, így például műanyag szőnyeg, pántszalag, geotextília, plüss játékok belső tömése, illetve polár pulóverek készülnek. Megfelelő tisztaság és vegyszeres mosás esetén új palackok készítésére is alkalmas lehet a PET hulladék. De akár mi magunk, kreatív módon otthonunkban is felhasználhatjuk a flakonokat: madáretetőt, kerti lámpást vagy tölcsért készíthetünk belőlük - írják.

A szelektív hulladékgyűjtés országonként változik – ma Magyarországon a papírt, a műanyagot és fémet gyűjthetjük külön otthonunkban, az üvegeket pedig a gyűjtőszigeteken. Mégis, sok esetben hiába készül valami műanyagból, fémből, vagy papírból, nincs helye a neki való szelektívben. Ilyen például a zsíros, szennyezett ételdoboz; a blokk; a villanykörte; de még az étel házhozszállításkor használt hungarocell-szerű fehér ételhordó sem.

Minden palack számít!

Egyre több nagyvállalat tesz azért, hogy csökkentse környezetterhelését. A Mizse természetes ásványvíz amellett, hogy a legkörnyezetbarátabb PET palackot használja – 20%-al több helyezhető el belőle egy raklapon, így kisebb helyet foglal el – edukációs jelleggel elsőként helyezett el „zöld üzeneteket” a flakonok címkéin is, ezzel elősegítve helyes gyűjtésüket:

1. Le a kupakkal!

2. Üresen dobd ki!

3. Taposd laposra!

4. Ne szemetelj, szelektálj!

5. Hasznosítsd újra!