Kocsihúzó kis sráccal kampányol az Antenna Hungária

Az Antenna Hungária lakossági márkáit népszerűsítő legújabb reklámszpotjai cseppet sem hétköznapi történeteket és szereplőket mutatnak be.

Új koncepcióra épült az Antenna Hungária idei márkakommunikáció. Ezúttal egy család életén keresztül ismerhetjük meg az adott időszakok promóciós ajánlatait. A reklámokban egy stilizált világba helyezve egy olyan családot láthatunk, akik egytől egyig különleges karakterek a magunk furcsaságaival, ötleteikkel, kinézetükkel vagy hobbijukkal. Ugyanakkor közös bennük, hogy mindannyian lelkesednek valamiért, élményfókuszúak, maximalisták és nem ismernek kompromisszumokat. Ők az Antenna Hungária szeleburdi családja, a mozi őrült szülőkkel, a rafinált nagyival, a sportrajongó kissráccal és a tudományokért és hüllőkért lelkesedő kislánnyal.

A koncepció célja az volt, hogy a már-már abszurdba hajló humoros megoldások, a bemutatott családi élethelyzetek, karakterek és a művészi megvalósítás miatt egyedi, a reklámzajból kilógó, ugyanakkor könnyen dekódolható és szerethető filmeket hozzanak létre. Az első szpotban például rögtön megismerhetjük Emmi nagyit, aki cseppet sem átlagos nagymama. Aktív életet él, szeret utazni, élményeket gyűjt, a karddal is jól bánik. Az látványos képek által a TV előfizetés népszerűsítése is megvalósul. És hogy milyen effektet használva jöhetett létre a nagymama ejtőernyős tandemugrása? A helyes válasz az, hogy a valóságot láthatják a nézők. Az idős hölgy személyében ugyanis egy tapasztalt kaszkadőrt ismerhetett meg a stáb.

Az unokát játszó kisfiú sem okozott kisebb meglepetést. Elképesztő fizikai erejével és adottságaival ugyanis a felvételek során nem létezett számára lehetetlen. Így készültek a különleges képek, amelyeken a sportimádó kisfiút nemcsak kocsit húzva, de kígyókat versenyeztetve is láthatjuk. Apropó kígyók! A forgatáson minden állat jól érezte magát, így a stábtagok számára már-már teljesen átlagos élmény volt, ha a backstag-ben olykor egy-egy gabonasikló, vagy boa bukkant fel.

Hamarosan megismerhetjük a család legújabb tagjait is, addig is a kampány printmegjelenésekkel, plakátokkal és bannerekkel is jelentkezik.