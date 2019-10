Könyvgyűjtő kampányt indít a Starbucks

Az Európai Bizottság nemrégiben publikált kutatása szerint, ma minden negyedik 15 éves magyar iskolásnak problémái vannak az olvasással. Az oktatásban és a közöségépítésben betöltött szerepe miatt a Starbucks meggyőződése, hogy az olvasás az az egyik kulcs kompetencia, amelyen keresztül biztosítani lehet az egyenlő esélyeket minden ember számára, származástól függetlenül. A vállalat ezért indít könyvgyűjtő kampányt a társadalmi felelősségvállalás jegyében, amelynek célja olyan könyvek összegyűjtése, amelyek segítenek megszerettetni az olvasást a fiatalokkal, így támogatva az oktatáson keresztül az esélyegyenlőséget is.

A Starbucks közösség számára is fontos az olvasás, hisz a közösségi médiában feltett kérdésekre érkezett válaszokból kiderült, hogy az átlagos Starbucks követő már 25 könyvet olvasott el idén, a rekorder 109-nél tart. A válaszadóknak a kötelező olvasmányokról is van véleményük, legtöbben J.K Rowling Harry Potter sorozatát tudják elképzelni az iskolai tananyag részeként, de Jane Austin könyvei, valamint Janne Teller: Semmi című regénye is népszerűek. A kávézólánc közössége arra a kérdésre is válaszolt, hogy mely könyvek voltak a legnagyobb hatással az életükre. Harry Potter sokak életében töltött be fontos szerepet, de mind a magyar-, mind a világirodalom alkotásai megjelentek a válaszok között, úgy, mint Margaret Mitchelltől az Elfújta a szél, az Üvöltő szelek Emely Bröntétől, vagy Závada Pál: Jadviga párnája című könyve.

A művek szeretete mellett természetesen az is fontos, hogy milyen formátumban elérhető az adott könyv. A válaszadók 72 százaléka a tradicionális nyomtatott formátumot preferálja, de 19 százalékuk mind nyomtatott mind e-könyv formájában szívesen olvas, 9 százalékuk pedig jobban szereti az elektronikus verziót. Abban, hogy hogyan jelölik meg az olvasók azt, hogy hol tartanak a közösség válaszadói szintén a hagyományos utat követik leginkább, hisz 60 százalékuk használ könyvjelzőt, 10 százalékuk megjegyzi az oldalszámot, 6 százalékuk az oldal sarkát hajtja be, a többiek pedig egyedi megoldásokat (zsebkendő, vonatjegy) alkalmaznak.

A magyarországi Starbucks üzletekben kihelyezett fehér színű gyűjtődobozoknál lehet átadni azokat a könyveket, amelyek mindenkivel megszerettetik az olvasást. A vállalat a kampány ideje alatt várja azon iskolák jelentkezését, amelyek szívesen használnák a beérkezett könyvadományokat.

A gyűjtés november 5-én kezdődik és november 30-ig tart, az ez idő alatt összegyűlt könyveket a Starbucks munkatársai segítenek szétosztani a jelentkező iskolák között.

A kampányról, az abban résztvevő Starbucks kávézók listájáról és az iskoláknak szóló pályázatról a Starbucks Magyarország Facebook oldalán érhető el további információ. Az iskoláknak szóló pályázatra jelentkezni a starbucksbanahelyed.hu/palyazat oldalon lehet.