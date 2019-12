Koppány Levente bejutott a S.Pellegrino Young Chef döntőjébe

Idén a 18 és 30 év közötti versenyzők a világ százharmincnégy országából érkeztek, és a tizenkét regionális elődöntő során választották ki azt a tizenkét finalistát, akik a 2020-as májusi döntőn megmérettethetik magukat. A győztesek névsora az alábbi linken olvasható: https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en/finalists

A S.Pellegrino filozófiája szerint a gasztronómia élvonalában állóknak úttörő szerepe van abban, hogy a konyhaművészet a társadalmi változások eszközévé váljon. A fiatal séfek is ezt a megközelítést képviselték a verseny alatt. Németországban a közép-európai forduló nyertese, Koppány Levente egyedi étele egy lenyűgöző történetet mesélt el a természet tiszteletéről és a környezet megóvásáról. Hasonlóképpen nyilatkozott Moszkvában az euro-ázsiai nyertes, Vitalii Savalev, aki szerint egy séf munkájának hatása jócskán túlmutat a főzésen.

Az áhított döntős helyek elnyerése mellett további díjakat is kiosztottak. Az Acqua Panna Gasztronómiai Kapcsolatok Díjról (Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy) azok a mentorok döntöttek, akik a fiatal tehetségeket támogatták a verseny alatt, a Fine Dining Lovers Inspiráló Ételek Díjat (Fine Dining Lovers Food for Thought Award) pedig a FineDiningLovers.com online közössége szavazatai alapján kapták meg a fiatal séfek.

A harmadik, idén bevezetett S.Pellegrino Társadalmi Felelősség Díj (S.Pellegrino Award for Social Responsibility) sorsáról a fenntartható gasztronómia nemzetközileg elismert képviselője, a Food Made Good döntött. A nyertes fogások azt az elvet követik, hogy az étel akkor a legjobb, ha előállítása társadalmilag fenntartható módon történik. A bírák a fenntarthatóság újszerű megközelítését díjazták, ezért megvizsgálták az egyes ételek hatását a klímaváltozás, biodiverzitás, élelmiszer-pazarlás, erőforrás-felhasználás, táplálkozás, együttműködés, érdekképviselet és innováció szempontjából.

A fenntarthatósággal kapcsolatban többször felmerült az étel származási helyének kérdésköre; a séfek negyede hangsúlyozta a helyi alapanyagok használatának jelentőségét. A második leglényegesebb szempont emellett az volt, hogy a versenyzők törekedjenek az alapanyagok maradéktalan felhasználására.

A sokszínűség érdekében tett lépések hozzájárultak a 2019-es regionális fordulók kiemelkedő pillanataihoz. A S.Pellegrino felismerte, hogy a gasztronómia egy kihívásokkal teli közeg, amely sokszor nélkülözi a sokféleséget. Ezért a jelenlegi széria kezdetén elkötelezte magát a nemek közti egyensúly javítása mellett. Minden regionális döntőben legalább három női séf képviseltette magát, a zsűri összetétele pedig a verseny történetében először fele-fele arányban oszlott meg a férfiak és a nők között. Ráadásul, a régiók több mint felében magasabb volt a női bírák száma, mint a férfiaké.