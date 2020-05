Korlátlan adatot vezet be a Vodafone a Red tarifákban

Magyarországon a Vodafone vezette be elsőként a korlátlan belföldi hívás lehetőségét, elsőként törölte az EU-n belüli roaming díjakat, majd két éve elsőként vezette be a korlátlan EU nemzetközi hívást és üzenetküldést. Idén májustól pedig a Vodafone az a hazai szolgáltató, amely a felhasználók igényeit szem előtt tartva olyan tarifacsomagokat vezet be, amelyek korlátlan adatforgalmat is biztosítanak az előfizetőknek.

A korlátlanság élménye többek között azt jelenti, hogy az adatkeret mint fogalom megszűnik az előfizetők számára. Az új tarifacsomagokkal többé nem kell ellenőrizni, hogy mennyi adatot használtunk el, bárhol, bármikor online lehetünk, és azonnal elérhetjük a kívánt tartalmakat és alkalmazásokat – legyen szó egy 3 másodperc alatt betöltődő Chrome weboldalról, a friss hírekről, egy HD minőségű filmről vagy egy Full HD minőségű Youtube videóról.

Az új tarifacsomagokat a Vodafone a folyamatosan változó felhasználói igények változására reagálva alkotta meg. A vállalat felmérte a hazai mobilhasználók adatkeretre és árazásra vonatkozó preferenciáit és azt találta, hogy a lakossági számlás mobilelőfizetők döntő többsége rendelkezik mobiladatforgalmi kerettel (85%), de csupán 7%-uknak korlátlan az adatforgalma, az ilyen csomagok ára miatt pedig kompromisszumra kényszerülnek a mobilinternet-használatban. A felmérés szerint a lakossági előfizetők többsége számára kiemelkedően fontos a mobiladatforgalmi keret (75%) és mobilinternet díja (77%) a szolgáltató kiválasztásánál.

„Amióta a mobilinternet létezik, azóta él a vágy az ügyfelekben, hogy korlátlanul használhassák. A mobilinternet alapjaiban változtatta meg az életünket: segítségével új módokon tudunk szeretteinkkel, barátainkkal kapcsolatban lenni, feldobja az utazásokat, hiszen útközben olvashatunk, zenét hallgathatunk, közösségi médiát böngészhetünk. Elképesztően hatékonyabbá tette az életünket azáltal, bárhol és bármikor használhatunk navigációt, emailezhetünk, utánanézhetünk az időjárásnak, stb. Amikor az adat elfogy, akkor úgy érezzük, mintha a kőkorszakba léptünk volna vissza. Az új Red tarifákkal az volt a célunk, hogy soha többé ne kelljen ilyet átélni az ügyfeleknek! Szabadon, korlátok nélkül internetezhet minden ügyfelünk az új Red tarifákkal” – mondta el Révész Balázs, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese.

Az új tarifák közül a RED Free 10 990 Ft-os havidíjért 10Mbit/sec le- és feltöltési sebeséggel biztosítja a korlátlan adatforgalmat, míg a RED Infinity World havi 15 990 Ft-os díjért nyújtja a korlátlanság élményét a sebesség maximálása nélkül. Azon ügyfelek, akik vezetékes Vodafone szolgáltatással is rendelkeznek, számukra előbbi már 8 990 Ft-os, míg utóbbi 12 490 Ft-os kedvezményes havidíjért érhető el.

„A Vodafone Magyarország az új Red díjcsomagokkal megteremtette a korlátlanság lehetőségét, viszont ahhoz, hogy az ügyfeleink ezt a lehetőséget maximálisan kihasználhassák, a korlátlan adatkereten túl, szükséges az ügyfelek részéről egyfajta internethasználattal kapcsolatos tudatosság is, és nekünk felelős mobilszolgáltatóként célunk és kötelességünk, hogy ebben a témában is elindítsunk egy diskurzust” – mondta el Révész Balázs.

A tudatosság kérdését vizsgálja Magyarország első, filterbuborékot vizsgáló reprezentatív kutatása, amely a Vodafone Magyarország megbízásából készült. A filterbuborékról, vagyis az internetes algoritmusok és a keresési előzményeink által befolyásolt tartalomfogyasztásról eddig nem készült átfogó hazai kutatás. A 18+ éves internetezők körében készült kutatás megállapította, hogy a híroldalakon és a közösségi médiában kifejezetten zavarja az embereket a filterbuborék. Érdekes, hogy bár csak az internetezők harmadát frusztrálja a filterbuborék jelenség, őket viszont nagyon. Legnagyobb arányban a 18-29 éves korosztályt zavarja a jelenség. A felmérés szerint a közösségi oldalakon a megkérdezettek 60%-a olyan jellegű tartalmakkal találkozik, mint amiket korábban lájkolt vagy megosztott, de csak 39%-uk érzi úgy, hogy az érdeklődési körének megfelelő tartalmakkal találkozik a közösségi oldalakon. Vagyis a felhasználóknak lenne igényük diverzifikáltabb tartalmakra, de mégsem kapják meg ezeket. Híroldalak esetében 62%-uk érzi úgy, hogy nem az érdeklődési körének megfelelő hírekkel találkozik. Ennek ellenére csak 37%-uk keres fel a rendszeresen olvasott portálokon kívül más portálokat is.

A kutatás arra az eredményre jutott, hogy kevesebb, mint a megkérdezettek fele gondolja úgy, hogy nem rajta múlik, hogy milyen tartalmak jelennek meg a közösségi oldalakon, holott a filterbuborék mögött álló algoritmusok pont a felhasználók viselkedése alapján ajánlanak további tartalmakat. Tudatos internethasználattal, a böngészési előzmények rendszeres törlésével és a sütibeállítások módosításával az internetezők színesebb, diverzifikáltabb tartalmakhoz juthatnak, és valóban kiélvezhetik a korlátlan adatkeret nyújtotta maximális internetezési élményt.