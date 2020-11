Koronavírus vagy influenza?

Bár az eddigi ismeretek szerint a koronavírus okozta fertőzés szövődményei jóval súlyosabbak lehetnek, mint az influenzáé, a tünetei nagyon hasonlóak, így a kezdeti jeleket észlelő betegek és orvosok sokszor nem tudják eldönteni, hogy melyik betegséget is kapták el. Mostanáig!

Európában elsőként ugyanis a több mint húszéves vírusdiagnosztikai tapasztalattal bíró magyar Neumann Labs kínál olyan komplex PCR tesztet, amely egyetlen vizsgálattal képes akár mindkét kórokozót kimutatni. Az influenza A és B típusát is igazolni képes koronavírus PCR tesztek november 10-től kerülnek forgalomba, és akár önmintavételes vizsgálattal is nagy pontosággal használhatók lesznek.

Neumann Labs: minden ötödik tesztelt pozitív

A koronavírus járvány egyértelműen felszálló ágban van Magyarországon, és sajnos a következő hetekben is nagyon sok új betegre lehet számítani. Ezt támasztják alá a magyar tulajdonú, több mint húszéves vírusdiagnosztikai tapasztalattal bíró Neumann Labs adatai is, amely folyamatosan növelve kapacitásait, öt laboratóriumi robot segítségével nyár óta több mint ötvenezer PCR koronavírus vizsgálatot végzett el, és sajnos az utóbbi időszakban a pozitív tesztek aránya 20 százalék fölé emelkedett.

Tovább nő a nyomás az egészségügyi és diagnosztikai ellátáson

Nehezíti a helyzetet, hogy nyakunkon a szezonális influenzajárvány, amely hazánkban leginkább a téli időszakban teljesedik ki, de szórványos influenzás megbetegedések már ősszel is előfordulhatnak. A szezonális influenzavírus egyes években képes a lakosság akár 20%-át is megfertőzni, és évente átlagosan 650 ezer ember haláláért felelős világszerte, amiből az európai régióra 70 ezer haláleset jut.

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik egyszerre kapják el a koronavírust és az influenzát, mert ebben az esetben sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora az esély a halálos kimenetelre. Ha ez remélhetőleg nem is fordul majd elő tömegesen, az már most látszik, hogy a két járvány együttes jelenléte miatt az elkövetkező hónapok során tovább nehezedik a nyomás az egészségügyi és diagnosztikai ellátásra.

Koronavírus vagy influenza?

Ezt az egészségügyre nehezedő terhelést tovább erősíti az is, hogy a különböző eredetű légúti fertőzések (SARS-CoV-2, influenza) tünetei - így például láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom - nagyon hasonlóak, így a betegséget észlelő emberek nem tudhatják biztosan, hogy melyik vírust is kapták el. Sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva, ami tovább növeli az orvosok és laborok leterheltségét.

Erre a problémára ad megbízható választ a magyar tulajdonú Neumann Labs november 10-től forgalomba kerülő kombinált PCR tesztje, amely egyetlen vizsgálattal képes kimutatni mindkét kórokozót, tehát, hogy koronavírus fertőzött-e az illető, vagy csak a jóval kevésbé veszélyes influenza valamelyik fajtáját kapta el.

„A nukleinsav-alapú PCR teszt az ismert legjobb és legelfogadottabb módszer a koronavírus örökítő anyagának kimutatására, a modern kor egyik csodája, amely elképesztő hatékonysággal képes fertőzések, így az influenza kimutatására is. Éppen ezért kiegészítettük a koronavírus PCR tesztelést az influenza leggyakoribb, A és B típusainak vizsgálataival is, így a tüneteket észlelők egyetlen tesztet elvégezve szinte 100 százalékban biztosak lehetnek abban, hogy melyik vírus fertőzte meg őket. Ráadásul mindezt az otthonukban, önmaguk is elvégezhetik majd, hiszen mindez az önmintavételes koronavírus PCR tesztünknek része lesz” - hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

A nemzetközi trendekkel lépést tartva a Neumann Labs májusban a hazai piacon elsőként tette elérhetővé az önmintavételes PCR-tesztmetódust, mely az orvos által levett mintához képest is 94%-os pontossággal működik, ráadásul a páciensek által is könnyen elvégezhető, biztonságos megoldást nyújt.

A magyar biotechnológiai cég által kínált tesztmetódus elérhető magánszemélyek számára, ugyanakkor vállalkozásoknak, nagyobb cégeknek is kínálnak költséghatékony megoldásokat. Úgy látják, hogy egyre nagyobb a páciensek bizalma az önmintavételes tesztelés iránt is, amely nem csupán kényelmes, de az is vonzó benne, hogy az orvosi mintavevővel ellentétben ezt nem szükséges annyira mélyre helyezni az orrüregben, így elkerülhető a sokak által fájdalmasnak ítélt vizsgálati módszer.

Nagyon fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy tisztuljon a kép a különböző típusú koronavírus-teszteket illetően, mert csak így lehetséges hatékonyan felvenni a küzdelmet a járvánnyal szemben. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik diagnosztikai vizsgálatot végezzük el. A gyorstesztek kifejezetten nem ajánlottak tünetmentes személyek tesztelésére, és ha negatív eredményt adnak, azt meg kell erősíteni PCR teszttel, azaz nem képesek nagy pontossággal megállapítani az aktuális vírusfertőzés tényét” - hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.