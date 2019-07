Közeledik a Red Bull Air Race első balatoni futama

A Red Bull Air Race történelmének első balatoni futamát tartja július 13-14-én Zamárdiban. A kétnapos világverseny előtt a bajnokság két pilótája repülővel barangolta be a Balaton partvidékét.

A Red Bull Air Race elit pilótái közül ketten is a Balaton-part felderítésével ismerkedtek az új helyszínnel. François Le Vot (FRA) és Ben Murphy (GBR) versenyrepülőikből csodálhatták meg többek között a Hévízi-tavat, a Festetics-palota barokk szépségét és a Tihanyi-félsziget lélegzetelállító látványát. De nem csak a természetvédelmi területet barangolhatták be madártávlatból a pilóták, a Bencés Apátság területén található Kéttornyú templomot is egy nem mindennapi szemszögből láthatták a versenyzők.

Le Vot és Murphy a júniusi orosz megállót követően fej-fej mellett, a negyedik és ötödik helyen végzett a dobogón, ezen a hétvégén pedig a bajnokság többi résztvevőjére, elsősorban az élen haladó Joshide Murojára (JPN), Martin Šonkára (CZE) és Matt Hallra (AUS) gyakorolnak majd nyomást.