Középiskolásokból képzi a jövő programozónőit a Vodafone

Már a tanulmányaik korai szakaszában is rendkívül kevés lány választja az informatikus képzést világszinten annak ellenére, hogy egyre nagyobb szükség van fiatalokra ezen a szakterületen. Az infokommunikációs szektorban az egyik legalacsonyabb a nők aránya, az Európai Unió országaiban mindössze 17 százalékos, ezért a szektor rendkívül sok humánerőforrástól esik el. A Vodafone célja, hogy az idén harmadszor megrendezésre kerülő, ezúttal online térben zajló #CodeLikeaGirl táborral ezt megismertesse fiatal lányokkal, akik így a későbbiekben akár ezt a hivatást is választhatják, és számításba vehetik a technológiai karrier lehetőségét is.

2020. augusztus 25. és 27. között a Vodafone sorsolással választja ki azt a 15 résztvevőt, akik webinar-ok keretében saját weboldalt fejleszthetnek majd. A lányok egyéni tartalommal tölthetik meg a site-okat, így személyre szabottan, érdeklődési körüknek és személyiségüknek megfelelő honlapot alkothatnak. Az oktatást a Vodafone Magyarország szakképzett munkatársai tartják.

„Fontos, hogy a lányoknak is lehetőségük legyen arra, hogy megszeressék a számítástechnikát, felfedezzék a benne rejlő örömöt és találkozzanak motiváló sikertörténetekkel. Az infokommunikációs szakmákban rejlő kihívás, az alkotás és a kreativitás szépsége számukra is vonzó lehet” – mondta a programról Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR Vezérigazgató-helyettese.