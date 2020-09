Közös digitális marketingügynökséget alapít a Raconteur Agency és az XTRM Group

A két cég a jövőben a közös tudásukkal felvértezve, a lehető legmagasabb fokon szolgálják ki a piaci igényeket. „Nem egy klasszikus digitális ügynökséget hozunk létre: szeretnénk előnyt kovácsolni abból, hogy egy rendezvény és egy digitális ügynökség lépett szövetségre. Úgy gondoljuk, nagyon könnyen tudunk piaci előnyt építeni mind a két cég számára, hogyha olyan közös brandingeket hozunk létre, melyeket kínálni tudunk ügyfeleink részére” – mondta Halász Domokos, az XTRM Group vezetője és társtulajdonosa. „Gyorsaság, precizitás, rugalmasság, minőség és kreatív ötletek ügyfélre szabva. A stratégiai tervezést, kreatív tervezést, kommunikációs menedzsmentet és hirdetéskezelést házon belül tartva képesek vagyunk azonnal lekövetni a piacon tapasztalható változásokat, trendeket, elősegítve ezzel ügyfeleink sikeres marketing-kommunikációját” – mondta Reményik Áron, az új ügynökség társtulajdonosa.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt időszak komoly próba elé állította mindkét területet, ennek ellenére mindkét cég úgy gondolja, a lehető legjobbkor találkoztak. Egy kihívásokkal teli évben a kreatív problémamegoldás és a közös gondolkodás nem csak szükséges jó megoldásokat hozhat, de a változás lendületének és a közös tudásbázisának köszönhetően komoly piaci előnyt jelenthet. „Nagyon sok olyan rendezvény és promóció van, ami teljes mértékben átkerül az online térbe, így most ez egy kifejezetten szerencsés kombináció, hogy azt a tudást, ami a rendezvény és eladásösztönzés területén az XTRM Group felhalmozott, most egy nagyon profi csapat ki tudja egészíteni, hogy mindezt hogyan lehet a digitális térben megvalósítani. Azt gondoljuk, ez hosszú távon is óriási haszon” – emelte ki Halász Domokos.

Az új ügynökség célja, hogy egy holding struktúrában, kis létszámban működő boutique ügynökségek egymást segítve tudják kiszolgálni a legegyedibb igényeket. „Nem tervezzük ezt az ügynökséget nagyon felduzzasztani. Holding struktúrában, cégcsoportban gondolkodunk, ami az azonnali rendelkezésre állást biztosítja, perspektívát nyújt vezetőinknek és biztosítja, hogy elkerüljük a mára unalmas dobozos termékek csapdáját” – mondta Reményik Áron.