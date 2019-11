Különdíjat ajánlj fel az ÖRT a legjobb önszabályozás témában születő dolgozatért az OTDK-n

A jog és önszabályozás témakörében készülő legjobb tudományos diákköri dolgozatnak különdíjat ajánl fel az ÖRT. Ezzel is bátorítani kívánja, hogy a jövő jogászai még jobban megismerjék e területet.

Nagyon fontos a reklámszakma számára, hogy az általa létrehozott és működtetett, már nemzetközileg is igen magasan jegyzett reklám önszabályozás a „nicetohave”-től a szabályozási eszköztár elfogadott eszközévé váljon.

Komoly siker, hogy a GVH bírságolási gyakorlatra vonatkozó közleménye, valamint a reklámra vonatkozó jogszabályok is utalnak az önszabályozásra. Az új európai médiatörvény (AVMS) pedig kifejezetten az önszabályozási gyakorlat elfogadására bátorítja a tagállamokat.

Magyarország már két, e témával foglalkozó tudományos fokozatot adó PhD dolgozattal (Sarkady Ildikó és Benke Gábor) is büszkélkedhet, és számos tanulmány is készült itthon is.

Már hat jogi iroda tagja az ÖRT-nek, ami a jog és önszabályozás együttműködésének kiváló példája. A Pánszky Ügyvédi Iroda és a Szecskay Ügyvédi Iroda voltak az úttörők nálunk, (ez utóbbi a GALA (Global Advertising Lawyers Alliance magyar tagja) majd a KLART Ügyvédi társulás (Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda), Hatházi Ügyvédi Iroda, idén pedig a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi iroda (PWC) valamint a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda csatlakozott hozzánk. Reményeink szerint hamarosan még több tagot üdvözölhetünk e területről– fogalmaz Gerendi Zsolt az ÖRT főtitkára.

Számunkra a jövő jogászai is fontosak, ezért az Önszabályozó Reklám Testület az egyetemi hallgatók tudományos seregszemléjére - az OTDK Konferenciára - különdíjat ajánlj fel az önszabályozás témában született legjobb dolgozat szerzőjének. A különdíjról tájékoztattuk az egyetemek jogászprofesszorait, akik nagy örömünkre pozitívan fogadták a kezdeményezésünket – tette hozzá Fazekas Ildikó az ÖRT igazgatója.