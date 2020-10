Kuponoldal stabilan

A koronavírus járvány okozta negatív gazdasági hatások az óriás akciókat ígérő kuponos oldalakat is elérték.

Nem csoda, hiszen ezek a felületek alapvetően közvetítők – szolgáltatások nagykereskedői ők, akik elsősorban élményeket, szépségipari szolgáltatásokat, utazásokat kínálnak a piaci árak töredékéért. Így legfontosabb partnereik a leginkább érintettek a pandemia kapcsán.

Ráadásul a korábbi legnagyobb piaci szereplő csődeljárása, a közösségi vásárlás nyújtotta akciókat rendszeresen választó ügyfélkör bizalmát is megtépázhatta. Egy hazai vállalkozás azonban tisztességesen és stabilan működve a helyzet miatt épp tovább bővíti palettáját.

Darmos Sándor, a Diamond Deal tulajdonosa a konkurenciától eltérően állt a válsághoz: egyetlen munkavállalóját sem küldte el és a váratlan nehézségek ellenére sincsen elégedetlen partnere, kifizetetlen számlája, panaszos vásárlója - írják.

Hogyan alakította át a működését a járvány érkezésével?

2011 októberében indítottam a diamonddeal.hu kupon oldalt és kezdetektől fogva úgy alakítottam ki a folyamatokat, hogy vásárlóink és a szolgáltatást nyújtó partnereink egyaránt elégedettek legyenek. Ez egy bizalmi műfaj, hiszen hídként funkcionálunk a vásárlóink és üzletfeleink között. Én alapvetően szerencsés vagyok, hiszen vállalkozásunk másik lába saját üzemeltetésű szépségszalonunk, így átlátom a működési mechanizmusokat mindkét oldalról. Például kiemelten ügyelek rá, hogy az összes számlánkat pontosan fizessük, így a partnerek pénzét soha nem használtuk fel saját célokra, működési költségekre, külső beruházásokra és ehhez tartottuk magunkat a legnehezebb hónapjainkban is.

Amikor bejelentették a kijárási korlátozásokat, rögvest drasztikusan visszaesett a bevételünk. Napi 1-2 vásárlást rögzítettünk a korábbi több száz helyett. Azonnal kapcsolatba léptem a partnereinkkel a szükséges információkat beszereztem az újra tervezéshez, és azonnal termékfejlesztésen törtem a fejemet. Szerencsére, a kezdeti sokk után, kúsztak egyre feljebb az eladási számok. Külföldi utazási ajánlatainkra ugyan alig mutatkozott érdeklődés, de az élménykupon, szépség, egészség stb. szolgáltatások továbbra is népszerűek. Sőt, ezeken a területeken éppen emelkedik a kereslet, hiszen a korlátozott lehetőségek miatt a belföldi utazások mellett kényeztető elemekkel törhetünk ki a dolgos hétköznapokból. Ezen a területen tervezem tehát elsősorban a további fejlesztéseket, szaporítani szeretnénk a felkínált szolgáltatásokat.

A korábbi forgalmunk 70-75 százalékát mára visszahoztuk, de persze még bőven van feladat.

Milyen stratégiát dolgozott ki a következő szakaszokra?

Hoztam egy komoly döntést. Akármi történik, nem engedem el a jó embereim kezét, nem válok meg senkitől. Sem a kuponos cégemben, sem a szépségszalonban. Tudtam azt, hogy egy idő után túl leszünk a kezdeti sokkon és a nehezen kiválasztott jó munkaerő még nehezebben pótolható. Ugyan jelentős anyagi veszteségeket realizáltunk emiatt, de egyáltalán nem bánom. Nem engedtem ebben az időszakban azt sem, hogy a belénk vetett bizalom, amit hosszú évek becsületes, szorgos munkájával, tisztességes hozzáállással szereztünk meg, esetleg csorbát szenvedjen. Fő szempont volt

számunkra, hogy a partnereink pontosan ki legyenek fizetve, hiszen ezen ágazatok érezték leginkább a pandémia okozta válság nehézségeit. Elengedhetetlen volt az is, hogy a vásárlók bizalmát tovább élvezhessük. Minden fórumon igyekszünk megmutatni, a diamonddeal.hu megbízhatóan működik, sőt tovább fejlődünk, bővítjük ajánlatainkat, a megvásárolt szolgáltatások, termékek pedig elérhetőek, beválthatóak. A közösségi vásárlás továbbra is remek lehetőségeket és főként okos árakat biztosít! Emellett pedig a minőségre is kiemelten ügyelünk.

Ilyen helyzetben egy cégvezetőn óriási a nyomás, mégis jó pszichológusnak is kell lennie…

Jó az idegrendszerem! Az indulástól a mai napig én kezelem az ügyfelek észrevételeit, levelező rendszerünket. Ezek olyan fontos visszacsatolások, amelyeket azonnal megosztunk a szolgáltatást nyújtó partnereinkkel, és számunkra is óriási segítség a további partnerkiválasztási folyamatainkhoz, fejlesztéseinkhez. Szabálykövető és empata vagyok, ami nagyon fontos a mi területünkön. Stabil, kipróbált partnerkörrel dolgozunk, így mára csupán néhány ritka esetben fogalmazhatnak meg a vásárlók valós kritikát a szolgáltatásokkal kapcsolatban. De előfordul, hogy egy éve a fiók alján feledett lejárt kupon felhasználásáról szükséges támogatóan egyeztetnem. Maximálisan ügyelünk a fogyasztóvédelmi törvények betartására, vásárlóink jogainak biztosítására.

Magyarországot elérte a koronavírus-járvány második hulláma. Mit gondol, ez hogyan befolyásolja majd a vásárlásokat?

Azt gondolom, hogy ha nem lesznek újra kijárási korlátozások, akkor megtanulhatunk ezzel a helyzettel együtt élni, nem hermetikusan bezárkózni. Azt tudom, hogy a szolgáltatók egy újabb teljes leállást nem bírnak el anyagilag. A vásárlók pedig továbbra is árérzékenyek, vadásszák a spórolási lehetőségeket, a közérzetet javító szolgáltatásokra pedig soha nem volt akkora igény, mint manapság. Bőven ráfér például a gyermekeikkel otthon tanuló, továbbra is aktívan dolgozó hölgyekre egy megközelíthető és elérhető áron rendelhető masszázs, vagy esztétikai kezelés. Mi pedig üzleti hitvallásunkhoz ragaszkodva, biztos háttérrel kínáljuk számukra is a legjobb ajánlatokat.

A vírust komolyan kell venni és fontos, hogy mindenki - szolgáltatók, vásárlók – minden szabályt betartsanak az egészségünk érdekében és a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva találjunk örömet munkában, szabadidőben.