Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András az Auchan Korzó új márkanagykövetei

A Ceetrus Hungary Kft. által üzemeltetett Auchan Korzó az idei évben megújítja marketingkommunikációs tevékenységét, és ennek keretében új márkanagykövetekkel dolgozik együtt. A márkához országszerte 18 Auchan áruházban csaknem 650 üzlet, szolgáltató, étterem és kávézó, köztük számos ismert világmárka tartozik.

Az Auchan Korzó márkafrissítése tavasszal kezdődött, melynek részeként az addig használt Korzó elnevezés Auchan Korzóra bővült, valamint új logó és márkaszlogen került bevezetésre.

A márka kommunikációja is több lépcsőben, teljeskörűen felfrissül, melynek következő mérföldköveként Lékai-Kiss Ramóna, a Barátok Közt volt szereplője, és az RTL Klub X-Faktor és Reggeli műsorának háziasszonya, valamint Stohl András, Jászai Mari-díjas színművész, a TV2-n futó Piramis című műsor vezetője, illetve a Bödörék című műsor főszereplője 2020 szeptemberétől egy széleskörű, hosszútávú együttműködés keretében népszerűsíti az Auchan Korzó márkát.

„Idén az Auchan Korzó kommunikációs stratégiáját újra alkottuk, és ennek keretében a célcsoportjainkat is kibővítettük. Eddig elsősorban a nők felé kommunikáltunk, de ezt most a férfi célcsoporttal is kiegészítettük, illetve fontosnak tartjuk, hogy a családosok mellett az egyedülálló fiatalokat is megszólítsuk. Ennek érdekében olyan személyeket kerestünk, akik nemcsak el tudják érni az új célközönségeket, de szakmailag is kiemelkedőek. Lékai-Kiss Ramóna rögtön ideális választásnak tűnt, hiszen amellett, hogy országos ismertségű, elismert színésznő és műsorvezető, kisgyermekes anyuka is, így méltó példakép lehet a hölgyek számára. Stohl Andrással hasonlóan voltunk, hiszen András országos ismertsége, kiemelkedő színészi és műsorvezetői eredményei mellett 4 gyermekes apuka, így nem fért kétség hozzá, hogy hitelesen képviseli majd a márkát és a kapcsolódó célcsoportot is” – nyilatkozta Fonay Gergely, az Auchan Korzó brand mögött álló Ceetrus Hungary Kft. marketing vezetője a döntéssel kapcsolatban.

kép

Mindkét közszereplő örömmel fogadta az Auchan Korzó felkérését. Lékai-Kiss Ramóna így fogalmazott az együttműködéssel kapcsolatban: „Különleges megkeresés ez a számomra, hiszen az Auchan Korzó a vásárlás mellett élményeket is nyújt, és pont emiatt éreztem azt, hogy közel áll hozzám. Andrással a közös munka során szeretnénk megmutatni, hogy az Auchan Korzó milyen lehetőségeket tartogat a vásárlók számára, hiszen nemcsak a napi teendőket intézhetjük el, hanem kikapcsolódhatunk, gasztroélményeket szerezhetünk és hasznos időt tölthetünk itt a családunkkal és a barátainkkal. Célunk, hogy az Auchan Korzó közkedvelt találkozási pont lehessen mindenki számára, aki élményekre is vágyik a bevásárlás mellett.”

Stohl András is szívesen képviseli az Auchan Korzó márkát, hiszen családjával rendszeresen megfordul a Dunakeszi Auchan Korzón.

„Nagyon örültem a megkeresésnek, mert az Auchan Korzó a mindennapi életünk részét képezte már a felkérés előtt is. Hetente járunk Dunakeszire vásárolni, közel van az otthonunkhoz, és mindent megtalálunk egy helyen. Amíg a feleségem a bevásárlást intézi, addig én be tudok szaladni a kontaktlencséimért, vagy a postára befizetni a csekkeket. Francival és Bandikával is itt tudunk vásárolni új ruhákat az iskolakezdésre, vagy csak mert megtetszett nekik valami. A parkolója is óriási, így azzal sincs probléma, hogy hol találjunk helyet” – nyilatkozta a népszerű színész.

Az Auchan Korzó arcai kampány szeptembertől indul a márka közösségi média felületein (Facebook, Instagram, Youtube csatornáján) és weboldalán. Személyesen az új márkanagykövetek a szeptemberben Szolnokon megrendezésre kerülő The Color Run Make Magic Szolnok powered by Auchan Korzó élményfutás műsorvezetőiként mutatkoznak be először.

Az Auchan Korzókat üzemeltető Ceetrus Hungary Kft. hosszú és gyümölcsöző kapcsolatra számít az új márkanagykövetekkel, és reméli, hogy a két közkedvelt hírességet a vásárlók is szívesen fogadják majd az márka képviselőiként.