Lezárult a Hallgatói Véradások 2019/20 véradókampány

A Magyar Vöröskereszt két év után tavaly ősszel indította újra a főiskolásokat és egyetemistákat megszólító véradókampányát, amely a tanév végével zárult. Hét hónap alatt összesen 6377 hallgató adott vért, és 102 véradócsapat alakult, a fiatalok így közvetve közel húszezer emberen segítettek. A legeredményesebb véradó csapat a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata lett.

A kampány keretében minden felsőoktatásban tanuló hallgató, aki elment vért adni, részt vehetett egy promócióban, amelyben értékes nyereményekkel honorálták az önkéntes segítséget. Bár a Hallgatói Véradások második szemeszterét is érintette márciustól a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet, a verseny ez idő alatt sem állt le, és a fiatal véradóknak továbbra is volt lehetőségük egyénileg vagy csapatban gyűjteni a pontokat a tanév végéig biztonságosan üzemelő véradásokon.

A véradások hazai szervezéséért felelős humanitárius szervezetnek az a célja a felsőoktatási versennyel, hogy a fiatalok minél nagyobb számban vegyenek részt az egyetemi campusokon szervezett véradónapokon, vagy menjenek el maguktól vért adni, és az első véradásuk egy olyan pozitív, közösségi élmény lehessen, melynek hatására később akár rendszeres véradókká válnak.

A Magyar Vöröskereszt és szakmai partnere, az Országos Vérellátó Szolgálat hangsúlyozza, hogy a járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, főként a sürgősségi ellátáshoz. A véradás nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért a két szervezet mindent megtesz azért, hogy a véradók és a szakdolgozók is biztonságban legyenek!

Véradóhelyszínek és időpontok: www.voroskereszt.hu/veradas