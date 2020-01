Lezárult a Natura &Co és az Avon akvizíciója

A Natura &Co bejelentette, hogy január 2-án lezárult az Avon Products Részvénytársasággal való akvizíciója, így megalakult a világ negyedik legnagyobb, teljes mértékben szépségiparral foglalkozó vállalata. Ezzel egyidőben a vállalat kinevezte új felsővezetői csapatát, akik az elkövetkezendő időszakban irányítják a vállalatcsoportot.

Az Avon, Natura, The Body Shop és az Aesop egyesülése jelentősen megnöveli a többmárkás, több értékesítési csatornás vállalatcsoport lefedettségét, amely vezető szerepet játszik a közvetlen értékesítésben, hiszen világszerte több mint 200 millió fogyasztó részére biztosítja több ikonikus márka és szépségipari termék elérhetőséget nap mint nap - írják.

A Natura &Co továbbra is vezető szerepet fog betölteni a közvetlen értékesítésben-történjen akár online, akár offline módon, a több mint 6,3 millió Tanácsadóval és képviselővel rendelkező Avon és a Natura márkáknak köszönhetően. A vállalatcsoport erős piaci pozícióra tesz szert a kiskereskedelemben. A Natura &Co összevont éves bruttó árbevétele várhatóan meghaladja majd a 10 milliárd dollárt. Emellett több mint 40 000 munkavállalóval, kulcsfontosságú termékkategóriákat lefedő széles és egymást kiegészítő termékportfólióval, 100 országon átívelő globális jelenléttel rendelkezik.

„A Natura nemrégiben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját és mivel is kezdhetnénk jobban történelmünknek ezt az új fejezetét, minthogy az Avont üdvözöljük a családunkban. Összeköt bennünket a közös vízió és a szépség- illetve az emberi kapcsolatok iránti szenvedélyünk. Együtt még erőteljesebben tudunk fellépni jó ügyek érdekében, hogy közösen egy igazságosabb és szebb világot hozhassunk létre” - nyilatkozta Luiz Seabra, a Natura &Co társalapítója.

„Büszkeséggel és megtiszteltetéssel tölt el, hogy egy tapasztalt, sokszínű és nemzetközi felsővezetői csapattal közösen vezethetem át a Natura &Co-t működésének következő szakaszába. Küldetésünk, hogy ne csupán a világ legjobb szépségipari vállalata legyünk, hanem a világért dolgozó legjobb szépségipari vállalat. Az Avonnal közösen egy olyan vállalatcsaládot hívtunk életre, amely egyedülálló közvetlen fogyasztói eléréssel rendelkezik, és óriási növekedési potenciált rejt magában. Örömmel nézek a közös munka elé, amely során továbbra is a társadalom, a környezetvédelem és a pénzügyi eredmények hármas optimalizálásra törekszünk, illetve arra, hogy megírjuk utunk következő fejezetét” – nyilatkozta Roberto Marquez, a Natura &Co vállalatcsoport ügyvezető igazgatója.

A szervezeti felépítés és a vezetői csapat kinevezése a vonatkozó vállalati jóváhagyások függvényében:

Roberto Marquez tölti be a vállalatcsoport vezérigazgatói pozícióját. Ő nagyjából négy éve csatlakozott a Natura igazgatótanácsához, 2017-ben nevezték ki a Natura &Co ügyvezető igazgatójának. Még ebben az évben sikeresen levezényelte a globális, többmárkás, több értékesítési csatornás akvizíciót a The Body Shoppal, majd most az AVON csatlakozása is nevéhez fűzödik. Továbbra is a vállalatcsoport különböző és tapasztalt működési bizottságát (GOC) vezeti, amely magában foglalja mind a négy vállalat és márka ügyvezetőjét, valamint a legfontosabb funkcionális pozíciókat.

A négy üzleti egységet a csoport jelenlegi stádiumának megfelelő stratégiai prioritásai szerint alakították ki:

• A Natura &Co Latin-Amerika felel a Natura, az Avon, a régióban található The Body Shop és a brazil Aesop eredménykimutatásaiért. Ez az egység felel majd továbbá a Natura márkához kapcsolódó globális innovációkért és irányításáért.

• Az Avon (kivéve Latin-Amerika) felelős az Európában, Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsiában található összes piacrész eredménykimutatásaiért. Ez az egység felel majd továbbá az Avon márkához kapcsolódó globális innovációkért és irányításáért. Ezen kívül a jövőben felelős lesz a Natura márka Latin-Amerikán kívüli nemzetközi terjeszkedéséért.

• The Body Shop

• Aesop

A Natura &Co latin-amerikai ügyvezető igazgatói pozícióját Joao Paulo Ferreira tölti be. Az új latin-amerikai szervezet lehetővé teszi, hogy a csoport négy márkája maximalizálja a benne rejlő potenciált, többcsatornás jelenlétük révén a szinergiák kiaknázását és a növekedés felgyorsítását. Ügyvezető igazgatói kinevezése óta, 2016 októberétől sikeresen vezette a Natura közvetlen értékesítési modelljének újjáélesztését egy új kereskedelmi modell és a digitalizáció élénkítése által.

Angela Cretu-t az Avon vezérigazgatójává nevezték ki, aki a Latin-Amerikán kívüli piacokért és az Avon márka globális felügyeletéért felelős. A romániai származású hölgy több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az Avonnál, hiszen több vezető pozíciót töltött be a vállalatnál, legutóbb a Közép-Európáért felelős csoport alelnökeke és vezérigazgatója volt, akihez 18 ország tartozott. Azt megelőzően sikeresen vezette a kelet-európai és afrikai/közel-keleti klasztereket, illetve látott el globális feladatköröket.

David Boynton továbbra is a The Body Shop ügyvezető igazgatója marad, folytatva az átalakítást és a márka megújítását, ami már jelenleg is zajlik és pozitív eredményeket mutat. Korábban a Charles Tyrwhitt ügyvezető igazgatója és a L’Occitane nyugati piacokért felelős ügyvezető igazgatója volt.

Michael O’Keeffe, 2003 óta az Aesop ügyvezető igazgatója. Ő szintén megtartja jelenlegi pozícióját, és továbbra is írányítja az egyedülálló és tekintélyes márka növekedését.