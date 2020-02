Lilu: „Légy büszke arra, hogy nő vagy!”

Lilu, a közismert műsorvezető idén már harmadik alkalommal lép háziasszonyként a GLAMOUR Women of the Year színpadára.

A díjátadó háziasszonya mostanra már otthonosan mozog ebben a szerepben, mégis minden alkalom, egy különleges élmény számára: „Az év hősnője kategória a szívem csücske, mindig örülök, hogy találkozhatok olyan nőkkel, akiknek kiemelkedően fontos a társadalmi felelősségvállalás, és akik ilyen fantasztikus ügyekért dolgoznak nap, mint nap.” Ő maga is igyekszik támogatni a magyar tervezők munkásságát, így az eddigi gálákon is kizárólag magyar tervezők ruháit viselte, mely alól az idei sem lesz kivétel: „A tavalyi ruhám azért is nagyon emlékezetes számomra, mert a babavárásom nyolcadik hónapjában kaptam meg azt a csodaszép estélyit” – mesélte a Glamour gála idei műsorvezetője.

Fotó: Éder Krisztián

A GLAMOUR Women of The Year gála Lilu szerint, mindig is a nők ünnepe volt, a jelöltek pedig mind rendkívüliek: „Szuper látni, hogy mennyi tehetséges magyar nő van!” – mesélte, melynek apropóján bíztatásul üzeni minden kivételes nőnek, hogy a következő években, ők is ott állhassanak a színpadon, mint az adott év jelöltjei: „Ne félj megvalósítani önmagad, légy bátor, erős és büszke arra, hogy nő vagy!”

Az idei GLAMOUR Women of The Year jelöltekről az alábbi linken olvashatsz, és a kedvenceidre is itt tudsz szavazni március 17-én éjfélig: http://woty.glamouronline.hu/

A március 19-én este megrendezésre kerülő díjátadó gálát pedig élőben közvetíti a glamour.hu.