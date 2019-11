Magyar Fenntarthatósági Csúcs – 2019

„A remény hal meg utoljára!” De a reményen túl, van-e esélyünk még arra, hogy megállítsuk a klímaváltozás felgyorsulását? A tavalyi találkozón még egyetértés alakult ki abban, hogy a CO2 kibocsátás azonnal leállításával 12 éven belül visszafordítható a romlás. Most már 6-8 évről beszélünk. Bedurvult a romlás üteme.

Híres tudósok, szakemberek, nemzetközi és hazai civil szervezetek vezetői, a kormányzat képviselői ülnek össze, és a résztvevők bevonásával próbálnak választ adni a jövőnket meghatározó sorskérdésekre. A cselekvés utolsó óráiban vagyunk. Ezt már, mintha megértettük volna. A rendkívüli katasztrófákat okozó felmelegedés és kontinenstüzek miatti tömeges tudatra ébredés történik. Fákat ültetnek az emberek világszerte. A fiatalok az utcán követelik jogaikat a jövőhöz. A jövő nemzedékénél eluralkodott a klímapánik.

Már a bulvársajtó is publikál néhány felelős globális jelentést. Igaz, hogy a szkeptikusok, a klímaváltozás egyértelmű adatait tagadók irányított vagy spontán tábora is feléledt, kényelemre, felelőtlen, pazarló, önző fogyasztásra ösztönözve továbbra is az embereket.

A tények kegyetlen igazságokkal szembesítenek bennünket. Az IPCC legújabb különjelentései a föld, az óceánok, a fagyvilág állapotáról már nem optimisták. – Ürge-Vorsatz Diána ebben az évben is kötelességének érzi, hogy beszámoljon a konferencián az ijesztő adatokról. A WWF idén is elkészítette és a konferenciánismerteti élővilágunk fajainak rohamos eltűnéséről, a bioszféra egyensúlya megromlásának következményeiről szóló számait, híreit.

Közben az ENSZ 193 tagállama 2015-ben elfogadott világátalakító programja, a 17 pontban megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) teljesítése a nemzetek szintjén siralmas állapotban van. Minden nemzet el van maradva a vállalt célok teljesítésének ütemétől. Továbbra is saját gazdasági növekedésük hajszolása mögé bújnak, s csak szavakban, nem tettekben erősek. Az SDG megvalósításában az üzleti szektor szereplőinek is jelentős a feladta, és a felelőssége. Ők hogyan állnak a tudatosodásban?

László Ervin professzornak a globális tudatváltás bölcsessége magaslatáról a konferencián eljutunk a konkrét cselekvésekig. Sok jó, követendő példák, gyakorlat mutatkozik be, ösztökélve mindenkit, akár üzleti szektor döntéshozó, akár magánember mivoltában, hogy igenis, össze lehet egyeztetni a profitérdekeket a fenntartható fejlődési célokkal, úgy, hogy mindkettő érvényesüljön és világunk is élhető maradjon.

A Magyar Fenntarthatósági Csúcs – 2019, a tizedik felelős párbeszéd a jövőnkért Budapesten, a Sugár Mozi hatalmas csarnokában lesz, november 19-én kedden. A páratlanul gazdag tartalomról, az előadókról, a programról részletes információk és a rendkívül kedvezményes regisztrációs feltételekről részletek a Piac & Profit weboldalon:https://piacesprofit.hu/fenntarthatosagi-csucs-2019/