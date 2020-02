A Dentsu Aegis Network által évente közzétett előrejelzése szerint a globális reklámköltések összértéke idén várhatóan eléri a 615,4 milliárd dollárt, ami 3,9 százalékos növekedést jelent az előző évi 592,3 milliárd dollárral szemben.

Az elemzés szerint a növekedés főként olyan nagy politikai és sporteseményeknek lesz köszönhető, mint az amerikai elnökválasztás, a tokiói olimpia vagy a labdarúgó-Európa-bajnokság. Csak maga az elnökválasztás 10 milliárd dollárnyi plusz reklámkiadást eredményez majd.

Bár a globális kilátások egyértelműen pozitívak, a növekedési potenciál igen eltérő az egyes régiókban: miközben Latin-Amerika és Európa keleti fele erőteljes, 9, illetve 5 százalék feletti növekedést vár, a nyugat-európai reklámköltések átlagos növekedése jóval 3 százalék alatt alakul majd, egyes országokban (Németország, Spanyolország, Olaszország) visszaesést is prognosztizálnak a szakemberek.

Összességében tovább csökken a tradícionális médiumok szerepe, miközben a digitális reklámok aránya idén már eléri a 45,7 százalékot. Várhatóan 2020 lesz az első olyan év, amikor a mobilhirdetések összértéke világszerte meghaladja majd a televíziós hirdetésekét. Ez a terület valamennyi régióban kétszámjegyű növekedést remélhet, de egyes alacsonyabb bázisról induló országokban (Csehország, Észtország) előfordulhat 40-50 százalékot meghaladó növekedés is.

Szintén erősen, akár 20 százalékkal is bővülhet az online médiafelületek automatizált értékesítési piaca, ezen belül is elsősorban a programmatic vásárlás. Az automatizált értékesítési piac kategóriájába tartoznak például a Google-on és a Facebookon futó hirdetések is. Ezt a folyamatot alapvetően erősíti, hogy továbbra is jelentősen nő a közösségi média felhasználóinak száma, ami idén már csaknem eléri a 3 milliárd főt.

A napilapok és magazinok reklámpiaca újabb 6-7 százalékkal fog szűkülni. A TV és rádió esetében ugyanakkor újra 1-2 százalékos piacbővülésnek lehetünk majd tanúi.

A magyar reklámpiac várhatóan 7 százalékkal bővül 2020-ban. A növekedést főként a versenyszféra generálja majd, mivel 2020-ban a politikai reklámköltések szempontjából várhatóan csendesebb időszak lesz a választási évnek számító 2019-nél. A bővülés egy részét ugyanakkor az úgynevezett médiainfláció okozza: a televíziós reklámhelyeket értékesítő két nagy kereskedőház jelentősen emeli az árait, aminek közvetett hatása könnyen más médiatípusok árait is felfelé mozdíthatja.

A hazai reklámpiacon a digitális csatornák részaránya idén várhatóan 42 százalék fölé kerül. A televíziós hirdetések aránya 27 százalék körül alakul majd, a nyomtatott sajtóhoz az összes reklámköltés közel 16 százaléka jut majd el. A fennmaradó 15 százalékon osztozik az outdoor-, a rádió- és a mozireklámok piaca.