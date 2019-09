Már a stégen a konferencia, amelyen koktélokkal szürcsölöd magadba a marketingtudást

A mentőcsónakokban koktélok, pálmafa, medence mellett olyan szakmai tudás található, amely garantáltan a víz felszínén tart, jöjjön bármekkora hullám.

Mire számíthatunk a Content Plage-tól?

Kertelés nélkül, olyan marketingkonferenciára, amelyre a résztvevők 93,7%-a gondolkodás nélkül eljön majd jövőre is – a tavalyi esemény közönsége legalábbis így nyilatkozott a rendezvényről.

Kétség sem fér hozzá, hogy a Kreatív Kontroll idén is odateszi magát, hogy ezt az arányt növelni tudja. A szervezők éppen ezért hatlépcsős tematikaválasztással biztosították az előadások értékadását:

1. Felvázolták a két nap ívét

2. Listát készítettek a következő évek legfontosabb marketingtémáiról

3. Ezt a listát leszűkítették

4. A szűkített listát megszavaztatták az előfizetőikkel

5. Megkeresték a témákhoz a legjobb előadókat

6. Majd minden előadást maguk lektoráltak

A minőség tehát garantált, de a menőség sem hiánycikk.

A konferencia házigazdája ugyanis a népszerű újságíró, műsorvezető és sportriporter, Gundel Takács Gábor lesz.

És ez még csak a kezdet. A Kreatív Kontroll több meglepetéssel is készül a résztvevők számára. Ezekről egyelőre nem osztottak meg velünk konrétumokat, annyit azonban sikerült megtudnunk, hogy lesz köztük egy komoly rekordkísérlet, illetve talán a „rettegett” Marketingőrség is tiszteletét teszi valamilyen formában a rendezvényen, illetve egy szupertitkos meglepetés is várható, amiről sajnos további részleteket nem árultak el a szervezők.

Emellett egyedi, a konferencia alkalmából kidolgozott receptúrák szerint elkészített koktélok, hangulatos esti buli, medencében elhelyezett hangszórók, amelyekről minden előadás meghallgatható, és 150+ networkingre szomjazó vállalkozó vár rád Siófokon.

Azok pedig, akik valamiért nem tudnak részt venni a Content Plage-on, a MÉDIAPIAC.com-on három összefoglaló cikkben olvashatják el, mi történt a konferencián. Ezenfelül a Kreatív Kontroll a két nap során élő bejelentkezések, valamint Facebook- és Instagram-posztok formájában tájékoztatja az otthon maradókat (#contentplage).

Ha tehát még nem váltottad meg a jegyed az idei Content Plage-re, de semmiképpen nem maradnál le az év egyik legnívósabb marketingrendezvényéről, látogass el a www.contentplage.hu oldalra. Találkozunk Siófokon, a Balaton partján, szeptember 12-én.

