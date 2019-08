Már közel 18 ezren használják a DriveNow car-sharing szolgáltatást

A DriveNow autómegosztó több mint három hónapja érhető el Magyarországon, ezzel Budapest 12 európai nagyvároshoz csatlakozott. A fővárosi car-sharing piac legfrissebb szereplőjeként 240 prémium autóval növelte a fővárosi flottát, így az összes szolgáltatót figyelembe véve már több mint 1000 autó áll a felhasználók rendelkezésére. A budapestiek nyitottságát, innovációra való igényét jól mutatja, hogy a DriveNow bevezetése óta két újabb shared mobility szolgáltató jelent meg Budapesten.

„Bő két és fél éve döntöttük el, hogy elindítjuk a szolgáltatást Budapesten. Abban az időben éppen csak megjelent az első car-sharing szolgáltató, nagyon friss volt a piac” – mondta Fischer Péter, a DriveNow Magyarország ügyvezetője. „A bevezetés a korábbi várakozásainkat is felülmúlta, dupla annyi felhasználó, kétszer többet vezette az autóinkat, mint amire számítottunk. Budapest ezzel a DriveNow nemzetközi történetének egyik legsikeresebb bevezetését érte el”– tette hozzá az ügyvezető.

A DriveNow igyekszik minél több valós élethelyzetre megoldást nyújtani, ezért BMW és MINI modellek között ugyanúgy megtalálhatóak nagyméretű SUV modellek, vagy például az elektromos BMW i3. Az átlagos bérlési idő több mint fél óra, de a percdíj alapú elszámolás mellett az óradíjas és napidíjas csomagok is népszerűek.

A DriveNow regisztrált felhasználóinak háromnegyede más car-sharing szolgáltatót is használ, azonban több mint 20 százalékot az új szolgáltatások és modellek hoztak be a piacra, ezzel is csökkentve a városban parkoló, saját tulajdonú autók számát és a város terhelését. A legnépszerűbb bérlési helyszínek a nagy forgalmú közlekedési csomópontok voltak, ahol az autók a leghatékonyabban tudnak bekapcsolódni a tömegközlekedésbe. Közülük is kiemelkedik az Erzsébet-híd pesti hídfő, amely jól mutatja, hogy az autókat nem a tömegközlekedés helyett, hanem amellett használják a regisztrálók, a reggeli órákban munkába járásra, napközben – kihasználva az ingyenes parkolást - városi ügyintézésre, de a reptéri transzfer is rendkívül népszerű. Mindemellett a szabadidős használat aránya is kiemelkedő, amelyet a sokszínű és széles modellpaletta szintén elősegít. Ebben a felhasználási szerepkörben a legnagyobb az esély arra, hogy a felhasználók saját autójukat váltsák le DriveNow autókkal.

A DriveNow itthon is bevezette „Drive’n Save” szolgáltatását, reagálva arra a törekvésre, amely az autóhasználatot a közösség együttműködésével teszi olcsóbbá és fenntarthatóbbá. Az újdonság, hogy azok az autók, amelyek kevésbé forgalmas helyen parkolnak, vagy már régóta nem bérelte ki egy felhasználó sem, alacsonyabb, akár az aktuális díjszabásnál kedvezőbb percdíjon bérelhetőek. Egy ilyen újítás mindenkinek kedvez: előnyös a felhasználóknak, mert olcsóbban jutnak autóhoz, kedvez a vállalatnak, mert kevesebb erőforrást kell az autók mozgatására fordítani és hasznos a városnak, hiszen, így mindig az aktuális igényeknek leginkább megfelelő helyeken lesznek az autók.

„Olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol az ügyfelek igyekeznek minél többet egymásnak is segíteni abban, hogy minél kényelmesebben és hatékonyabban lehessen a szolgáltatást használni. Azt szeretnénk, hogy létrejöjjön és megerősödjön egy egymás és a szolgáltatás iránt elkötelezett csoport, a DriveNow család” – mondta Fischer Péter, a DriveNow Magyarország ügyvezetője.