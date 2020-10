2020-ban is keresik az év legjobb marketing-megoldásait.

Immár hatodik alkalommal keresi az elmúlt egy év legjobb marketingmunkáit a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ), hogy a hagyományokhoz híven idén is átadja „Az Év Ügynöksége 2020” és „Az Év Marketingaktív Vállalkozása 2020” díjakat. A szövetség tizenegy kategóriában várja a pályázatokat olyan kampányokról és aktivitásokról, amelyek 2019. október 1. és 2020. október 31. között valósultak meg.

A marketingkommunikációs szakmában a legtöbb szakmai díj a nagy ügynökségek és a multinacionális vállalatok kiváltsága, amely szervezeteknek nagyobb marketingbüdzsé áll a rendelkezésükre.





Célja továbbá, hogy a sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlatok elterjedéséhez.

"Az idei év különösen meghatározó a pályázat életében, hiszen a koronavírus okozta megszorítások, változások a marketingszakmát is érintették" – mondja Hinora Ferenc, az MMSZ elnöke. "A nevezők most azt is bemutathatják pályázataikkal, hogy a nehezített körülmények ellenére képesek voltak igazodni a kialakult helyzethez: legyen szó újításokról, változtatásokról, vagy akár újratervezésekről, bizonyíthatják, hogy a marketingszakma számára ebben az időszakban most különösen nincs megállás."

A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát. A Magyar Marketing Szövetség tizenegy kategóriában várja a pályázatokat a 2019. október 1. és 2020. október 31. között megvalósult kampányokról és aktivitásokról: tartalommarketing; márkaépítés; direkt marketing-megoldások; ügyfél-elégedettségi programok; design és kreatív; online felületen futó kampányok; közösségi média-megoldások; egyéb digitális megoldások; kis költségvetésű integrált kampányok és eseményalapú aktivációk kategóriákban.





A legtöbb marketinggyémánt elismerést szerző ügynökség "Az Év Ügynöksége 2020”, ügyféloldali cég esetében pedig „Az Év Marketingaktív Vállalkozása 2020” díjat nyeri el.

A pályázat zsűrije két részből áll: egyrészt az ügynökségi szakemberekből, másrészt a megbízói oldal legsikeresebb marketing- és kommunikációs vezetőiből. Az ügynökségi szakemberek a megbízói oldalról benyújtott pályázatokat, míg az ügynökségek által benyújtottakat a megbízói oldalt képviselő zsűritagok fogják értékelni. A díj ezáltal lehetőséget biztosít a kisebb ügynökségeknek, hogy bemutatkozzanak a nagy márkákat képviselő marketingvezetők előtt, valamint a marketingaktív vállalkozásoknak, hogy sikeres tevékenységüket a szolgáltatói oldal képviselőivel megismertessék és elismertessék. Az előre megadott elbírálási szempontoknak köszönhetően a benyújtott pályázatok nem egymással versenyeznek. A szakmai zsűri a szempontoknak való megfelelés alapján minősíti a pályamunkákat.

A zsűritagok között olyan neves szakembereket találunk, mint Bánhegyi Zsófia (Szerencsejáték Zrt.), Bay Áron (Exact Match), Bognár Tamás (Porsche Hungaria, ŠKODA), Damjanovich Nebojsa (Resend Agency), Gandera Balázs (INTREN), Hidvégi Krisztina (New Land Media), Hovanyecz Norbert (SuperShop), Jagodics Rita (Kereskedelmi Marketing Trendek) Kovács András Péter (Magyar Telekom), Knapcsek Katalin (KNK PR&Média), Lévai Richárd (Liftup), Mérő Ádám (The Coca-Cola Company), Papp Gábor (The Pitch), Papp-Váry Árpád (METU), Szilva Mónika (Nestlé Hungária), Török Szabolcs (Magyar Posta Zrt.). A zsűri elnöke Hinora Ferenc, az MMSZ elnöke.





Az MMSZ ezen gyémántlistán szerepelteti azokat az ügynökségeket, marketingaktív vállalkozásokat, akik az elmúlt 3 év sikeres pályázataival rendelkeznek. A ranglistán jelenleg 46 pályázó szerepel, amelynek élén a szolgáltatói oldalról a Kreatív Vonalak áll, összesen 33 gyémánt elismeréssel, megbízói oldalon pedig az Octonull Kft. az első, 7 gyémánt elismeréssel.

Nevezni 2020. december 11. éjfélig lehet, a díjátadóra 2021. január 27-én kerül sor.

Borítókép: a Marketing Diamond Awards tavalyi díjátadója