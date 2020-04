Medenceszoba, betegszoba, trambulinterem

“A hálószoba plafonján fluoreszkáló csillag-matricák vannak, mivel a határ a csillagos ég!” - írja a 12 éves Liza, aki egyike volt azoknak a gyerekeknek, akik azért rajzolták meg az általuk elképzelt tökéletes otthont, hogy segítsék az Utcáról Lakásba! Egyesület idei 1%-os kampányát. Az alapvető szükségletek mellett, mint a konyha, fürdőszoba, vagy pihenőszoba, volt itt lézerharcterem, laboratórium, gokart pálya, “játssz rádióst! szoba” vagy épp futurisztikus barkácsterem is. A gyerekek arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen sokak számára maradnak ezek a tervek csak álmok, még akkor is, ha nem álmodnak egy bowling pályával vagy épp “tűzoltás gyakorló szobával” felszerelt otthonról, beérnék egy hálóval, konyhával és fürdővel.

“Az a célunk, hogy minél több ember élhessen méltó otthonban, ezért segítünk hajléktalan embereknek szociális bérlakásba jutni, mobilházakat építünk, és lakásügynökséget is működtetünk, hogy a rászoruló családok megfizethető áron juthassanak biztos otthonhoz. Jelenleg 60 ember lakhatását biztosítjuk, köztük idős, krónikus betegséggel élők és gyerekes családok is vannak. Az adó 1%-okból összegyűlt támogatást arra tudjuk fordítani, hogy a koronavírus okozta válságot is átvészeljék az ügyfeleink, és az erre az évre tervezett lakások átadását ne kelljen elhalasztani” - emelte ki Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület egyik alapítója.

Jelenleg a koronavírus okozta krízis még nehezebbé teszi az egyesület munkáját, hiszen a lakhatási problémákkal küzdő emberek fokozott veszélyben vannak. Megfelelő életkörülmények hiányában ugyanis képtelenek azzal védekezni, hogy otthon maradnak, többen közülük pedig rossz egészségügyi állapotuk és magas életkoruk miatt is veszélyeztetetté válnak.