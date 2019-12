Még lehet pályázni az „Adj Egy Ötöst!” programra

Az „Adj Egy Ötöst!” idei pályázati ciklusa szeptember 16-án nyílt meg a tanárok és diákok számára. Az eddig bevont 169 iskola mellett további 58 új regisztráció is érkezett.

Az idén harmadik alkalommal útjára indított „Adj Egy Ötöst!” program kifejezetten az iskolai (10-19 éves) korosztályhoz szól. A kezdeményezés alapját évről évre az általános iskolai felső tagozatos és középfokú iskolás diákcsoportok számára országosan meghirdetett pályázat adja. A pályázó diákok feladata, hogy csoportmunkában tervezzék meg, milyen eseményen vennének részt szívesen fogyatékossággal élő gyermekekkel vagy felnőttekkel együtt akár egy teljes iskolai közösségben. Ezen események sikeres megvalósítása érdekében a Salva Vita Alapítvány a résztvevő osztályok tanárai számára tréninget biztosít, a legtöbbet közülük pedig tapasztalt mentor felügyeli. A közel egy éven keresztül zajló program fontos lezáró szakasza a verseny, ahol a pályázók a személyesen átélt közösségi élményüket osztják meg másokkal film, fotó, rajz vagy írásos jelentés formájában. Az ideális pályamű ötletes, alacsony költségvetésű, és minden résztvevő számára kellemes időtöltést jelent. A legjobb tizenkettőt szakmai zsűri választja ki, a díjakat pedig egy nagyszabású, zenés szórakoztató műsorral egybekötött díjátadón adják át.

A jövőben bővül a tanári felkészítő tréningek száma annak érdekében, hogy az oktatók még felkészültebben segíthessék a diákokat, az országos kezdeményezés pedig kizárólag a csoportos élményekre és a központi pályázatra fókuszál. A könnyebb tájékozódás érdekében a program honlapja is megújult, a Szerencsejáték Zrt. a korábbi pályázati ciklusoknál is jelentősebb hangsúlyt fektet a program sikerességét vizsgáló attitűdmérésekre. A fejlesztésekkel a nemzeti lottótársaság és a Salva Vita Alapítvány minél több embert elérve az eddigieknél is sikeresebbé és ismertebbé kívánja tenni az „Adj Egy Ötöst!” pályázatát és célkitűzéseit - írják.

Az ELTE BGGYK mérései alapján a hazai kezdeményezés nemzetközi szinten is kiemelkedően teljesített; a résztvevő gyermekek fogyatékossággal kapcsolatos tudása, érzelmi hozzáállása és viselkedése egyértelműen pozitív irányba változott.

A nemzeti lottótársaság elsők között csatlakozott az európai szintű kezdeményezéshez három éve, amelynek keretében többek között megvalósította hazánkban a spanyolországi ONCE (Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége) 35 éve sikeresen működő iskolai szemléletformáló programjának adaptációját. Az országos program szakmai kidolgozását és szervezését az 1993-ban létrejött Salva Vita Alapítvány végzi, amely megalakulása óta a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéért, társadalmi befogadásáért dolgozik. A kezdeményezéshez az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara nyújt kiemelt szakmai támogatást a kezdetektől - teszik hozzá.