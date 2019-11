Megérkezett a 2020-as World PR Report

„A PR szektor sokat változott, új képességeket, módszereket kezdett alkalmazni. A digitális technológiák elterjedése megváltoztatta az üzleti szféra, a politika és a társadalom működését, és úgy látszik, hogy ezt a javunkra tudtuk fordítani... Ami egyértelműen, minden régióban látszik, hogy az ügynökségek vezetői növekedést és nyereségesebb évet várnak jövőre” - nyilatkozta Francis Ingham, a riportot készítő ICCO ügyvezetője.

A megbízói oldalon egyre inkább általános, hogy mind a vezető, mind a vállalat reputációja olyan érték, amibe érdemes és szükséges befektetni. Jellemző, hogy az üzleti szereplők felé elvárás a stratégiai célok megfogalmazása, egyfajta szerepvállalás (purpose) a szélesebb működési területükön. Bíztató, hogy ebben az ügynökségeknek és tanácsadó cégeknek is egyre több szerep juthat.

A kutatásból az is látszik, hogy a PR ügynökségek mind nagyobb része felismerte a digitális technológiában rejlő lehetőségeket és – bár kicsit késve reagáltak – de egyre inkább bele tudnak szólni ezen büdzsék elköltésébe.

Az optimizmus mellett egy másik fontos érték is megjelenik: az etikus magatartás, üzleti viselkedés és kommunikáció. A Bell Pottinger botrány, a Helsinki Declaration, de a szakmán kívüli társadalmi elvárások erős nyomást tudnak gyakorolni a tisztességesebb működésre.

Továbbra is van fejlődésre lehetőség a PR mérhetősége terén. A reklámegyenérték (AVE) még mindig sok helyen szerepel (bár az USA-ban és UK-ben szinte elenyésző) és ez döntően a megbízói oldal elvárása.

A régiónkat érintő kutatási eredményekből kiemelhető, hogy a vállalati beszerzési folyamatok itt befolyásolják leginkább negatív irányban mind a büdzséket, mind az ügyfél-ügynökség viszonyt.

„Az MPRSZ belépésével 2016-ban egyből hozzáfértünk a szakmai tudásbázishoz, aminek fontos eleme a World PR Report. Az elmúlt években szerencsére egyre több kitöltőt regisztráltak a mi régiónkból, ezért az elemszám miatt önálló értékelést is kaptak a válaszaink. Örömmel láttam, hogy a reputáció fenntartása, építése Közép-Kelet Európában is prioritássá vált, mind az ügynökségek, mind a megbízók részéről. Mivel stratégiai kommunikációs tanácsadással foglalkozom régóta, ezért én is optimista vagyok, hogy ennek jelentőségét egyre több vállalatvezető ismeri fel. Ez pedig magával hozza, hogy az ügynökségek is – a kreatív, tartalomgyártásra épülő munka mellett – egyre bizakodóbbak tanácsadói szerepüket illetően” – fűzte hozzá Sztaniszláv András, az MPRSZ alelnöke, aki Magyarországot képviseli az ICCO vezetőségében.