Megjelent a Coca-Cola Fenntarthatósági Jelentése

Hazánk vezető üdítőital gyártója számára a tavalyi év üzleti eredményesség szempontjából is kiemelkedő volt. A vállalat stabil alapokon működik, sikeres pénzügyi teljesítménye pedig lehetővé teszi a hazai termelési tevékenység további bővítését. Továbbra is cél, hogy gyártási kapacitásának bővítésével valamint korszerű technológiai fejlesztéseinek köszönhetően Közép-Európa legnagyobb gyártóbázisává váljon. 2019-ben a Coca-Cola HBC Magyarország hozzávetőlegesen 5.9 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre az országban.

Fogyasztók egészsége és táplálkozása

Teljeskörű italgyártóként a vállalat célja, hogy olyan termékkínálatot nyújtson fogyasztóinak, amely kielégíti minden igényüket és preferenciájukat, ezért magas minőségű termékekből álló, széles portfóliót épít. 2019-ben a vállalat tovább bővítette termékportfólióját és új termékekkel lépett piacra, melyek között számos csökkentett cukor- és kalóriatartalmú ital is volt. A fogyasztók egészségének megőrzése olyan cél, amit a portfólió fejlesztése során a vállalat folyamatosan szem előtt tart. Ma már a termékválasztékban egyre nagyobb arányt képviselnek a csökkentett kalóriatartalmú italok – 2019-ben a portfólió 48%-a alacsony kalóriatartalmú vagy kalóriamentes -, és a meglévő termékek cukortartalma is folyamatosan csökken. A cég a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség tagjaival együtt önkéntesen vállalta, hogy 2020-ig 50%-kal csökkenti termékei cukor- és energiatartalmát a 2010-es évhez képest. 2019 végéig az iparág vállalatai 43%-kal csökkentették az üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor- és kalóriatartalmát Magyarországon.

Körforgásban tartani

A csomagolási hulladék a Coca-Cola HBC Magyarország számára stratégiai fontosságú környezetvédelmi téma: olyan, az alapvető üzleti folyamatokhoz kapcsolódó problémakörről van szó, amelynek megoldása egyre sürgetőbb. A megfelelő csomagolás a termékek frissessége és élelmiszerbiztonsági szempontok miatt is elengedhetetlen. Ugyanakkor a csomagolóanyagok, elsősorban a műanyag csomagolások környezetre gyakorolt hosszú távú hatása világossá tette: új, fenntartható megoldásokat kell keresni. A vállalat elkötelezett amellett, hogy ne csak szereplője, hanem motorja is legyen a változásnak. A csomagolási hulladékokkal kapcsolatos fenntarthatósági megközelítést és célokat a 2018 elején bejelentett Hulladékmentes Világ stratégia foglalta egységes keretbe. A stratégiával a Coca-Cola HBC AG vállalatcsoport szorosan kapcsolódik a The Coca-Cola Company törekvéseihez, és kiemelt feladatának tartja, hogy együtt és többféle eszközzel tegyen ezért a közös ügyért. A Coca-Cola HBC Magyarország 2019-ben egy új szemléletben, a körforgásos gazdaság megteremtésének ambíciójával kezdte el működési folyamatait is optimalizálni. Olyan jövőt szeretne építeni, ahol elkerülhető az alapanyagok felesleges vagy pazarló használata, és az anyagok hosszú ideig megőrzik értéküket a körforgáson belül. A vállalat arra törekszik, hogy segítse a zárt körforgású gazdasági modell építését, amely hatékony erőforrásfelhasználáson és innováción alapszik, így kisebb környezeti lábnyommal jár. A csomagolóanyagok visszagyűjtésével és újrahasznosításával megvalósítható körforgás a csomagolási hulladékok kezelésének leghatékonyabb módja, így 2019-ben a vállalat több fejlesztése és kampánya is ezt a témát célozta meg. A Coca-Cola HBC Magyarország által gyártott PET palackok 100%-ban újrahasznosítható műanyagból készülnek és folyamatosan növeli azok újrahasznosított alapanyagtartalmát. Ennek köszönhetően az újrahasznosított műanyag aránya a palackokban 2019-ben közel 24% volt. Cél, hogy ez az arány 2030-ig 50%-ra növekedjen.

Munkatársak elkötelezettsége és jól-léte

A Coca-Cola HBC Magyarország hosszú távú növekedésének és sikerének kulcsát munkatársai jelentik. A munkavállalók elégedettsége, folyamatos fejlődése, biztonsága és a vonzó előrelépési lehetőségek alapozzák meg azt a kiváló teljesítményt, ami nem csak a vállalat számára, hanem vevőpartnerei és fogyasztói számára is értéket teremt. A vállalat az elmúlt időszakban számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a munkakörnyezet barátságos és innovatív legyen, és munkavállalói büszkék legyenek vállalatukra. A Randstad felmérése alapján 2019-ben a Coca-Cola HBC Magyarország a hazai FMCG szektor legvonzóbb és legismertebb munkahelye lett. A PwC felmérésén elnyert Nívódíj pedig azt igazolta vissza, hogy a megfelelő munkakörnyezet, a rugalmas munkavégzés, a kiszámítható munkaterhelés és a méltányos alapfizetés a pályakezdő fiatalok körében is vonzó.

Társadalmi szerepvállalás

A Coca-Cola HBC Magyarország hisz abban, hogy üzleti sikere nagyban függ azon közösségek jól-lététől és erejétől, amelyek életében jelen van, felelős működése pedig megköveteli, hogy reagáljon a közösségek igényeire és szükségleteire. Nyitottságra, partnerségre és kölcsönös tiszteletre törekszik a közösségekkel mindenhol. Önkéntes vállalati programjain és az #énjövőm programon keresztül támogatja az egyéneket és közösségeket, akikkel kapcsolatba kerül. A vállalatot érintő közösségi programokba a munkatársakat is igyekeznek aktívan bevonni. 2019 legsikeresebb eseményei a Hulladékmentes Tisza programhoz kapcsolódó önkéntes napok voltak. A programban több mint 160 kolléga vett részt és segített több mint 3,3 tonna hulladéktól mentesíteni a Tisza felső szakaszát. Természeti kincseink megóvása egyszerre teremtett lehetőséget a hulladékok újrahasznosítására és a közösségépítésre is.