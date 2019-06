Megjósolták a jövő trendjeit

A közeljövő legmeghatározóbb trendjei Magyarország vezető szakemberei szerint többek között az alábbiak lesznek: growth mindset, future of work - munkahelyi automatizáció, agilis transzformáció, reziliencia, employer branding - munkavállalói élményteremtés, zerowaste, purposeful branding, service design, visual storytelling, customer journey mapping, emocionális kötődésen alapuló irracionális vásárlói döntések.

„Az elmúlt évek hagyományainkból kiindulva a hazai üzleti környezetet meghatározó, néhány nagyobb ívű, és pár azonnal is érzékelhető trendet sikerült meghatározni. A „purposeful branding”, a „zero waste” és a „körforgásos gazdaság” jegyében a vásárlók már nem elégszenek meg egyszerűen a termékek megvásárlásával. A new age brandeknek fel kell tudniuk mutatni egy olyan értékelvűséget, amivel a fogyasztók érzelmileg is tudnak azonosulni. Továbbá a kommunikációs piac innovációinak - felületek, technológiák - életciklusa egyre rövidül. Ebben a felfokozott „speedkényszerben” az új dolgok használata akár öncélúvá is válhat.” - nyilatkozta Barna Tamás, a BrandFestival elnöke, a Republic Group reklámügynökségi csoport ügyvezetője.

A trendek azonosítására és összegyűjtésére a Gartner piackutató cég Hype-ciklusát használták. Ez a grafikon azt az aktuális állapotot ábrázolja, hogy egy-egy új trend/technológia melyik fejlődési szakaszánál tart. A trendek pillanatnyi érettsége és további útjának ismerete igen fontos a vállalati marketing és kommunikációs stratégiák megtervezésénél. Azokra a trendekre fókuszáltak, amelyek a legmagasabb üzleti és társadalmi értéket teremtve, a „termelékenység fennsíkján” vannak, vagy jó eséllyel oda juthatnak, azaz a rájuk irányuló figyelem és bizalom hosszú ideig egyenletes marad.

A BrandFestival, egy stratégiai konferenciája és rendszeres szakmai csúcstalálkozó. A rendezvényen a gazdasági élet és a kommunikációs iparág meghatározó szereplői osztják meg a stratégiaalkotás, márkaépítés és az értékesítési folyamatok terén szerzett tapasztalataikat.