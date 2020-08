Megkezdődtek az október végéig tartó hazai napok a Coop-üzletekben

Öt kiemelt hazai gyártó – Prima Maroni Kft., Ceres Zrt., Abonett Kft., Gyulahús Kft., Sofidel Hungary Kft. – áll a COOP Hazai nap eseménysorozatának középpontjában.

A Tisza-Coop Zrt. hosszú évek óta szervez ehhez hasonló tematikus bolti akciókat, hogy közelebbi kapcsolatot teremtsenek a vevők, az eladók, illetve a Coop-boltok között, és hogy egyfajta közösségépítői szerepet is betöltsenek. Ilyenkor lehetőséget teremtenek a helyi csoportok, iskolák, óvodák, klubok bemutatkozására, továbbá előadóművészek, sportolók, együttesek fellépését is megszervezik – a vásárlóközönség nagy örömére. Emellett módot adnak a vevőiknek az aktuálisan futó akciók, nyereményjátékok megismerésére, a különböző termékek megkóstolására is.

Partysátor a 420. számú Coop Szuper üzlet előtt, Rákócziújfalun – Fotó: Tisza-Coop

Idén az eseménysorozat – a COVID-19 által okozott körülményekhez igazítva – rövidebb ideig, augusztus közepétől október végéig tart, 45-50 helyszínen, a biztonsági ajánlások maximális betartásával. Épp ezért a méltán népszerű kóstoltatási programokat felfüggesztették. Megtartják viszont a szintén közkedvelt Szerencsekerék-pörgetést, amely által további lehetőséget adnak a beszállítóknak kínálatuk népszerűsítésére, a vásárlóknak pedig a nyereményszerzésre. A tematikához illeszkedik a Magyar Termék Nonprofit Kft. 2020 áprilisában indított #veddahazait mozgalma, amelynek üzenetével egyedi szelfipontot is kialakítottak. Az itt készített és a közösségi felületekre feltöltött fotókkal nyerni is lehet. Mindezek mellett többféle egyszerű, ám látványos, könnyen fertőtleníthető játékkal is kedveskednek vevőiknek és az érdeklődőknek egyaránt. Az információs sátorban pedig mobil kiállításon és szórólapokon mutatják be az érdeklődőknek a védjegyes termékeket, ezek típusait és gyártóit.

Szintén fontos eleme a rendezvénysorozatnak, hogy kérdőíven tudakolják az adott települések lakosságának Coop-boltokról kialakult véleményét, hogy ennek ismeretében még hatékonyabb és célirányosabb fejlesztéseket hajthassanak végre.

Az események helyszínei a Tisza-Coop működési területéhez tartozó Coop-üzletek előtti kitelepülések. A programok 13.00-tól 18.00 óráig tartanak. A helyszínekről és az időpontokról a Coop Hazai Nap Facebook-oldalán, valamint a Tisza-Coop boltjaiban lehet tájékozódni.