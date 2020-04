Megnyílt az Online Toyota Autószalon

A potenciális vásárlóknak a jelenlegi helyzetben nem lesz szükséges ellátogatniuk a Toyota szalonokba ahhoz, hogy megtekinthessék az ott kiállított autókat, de más hírek is érkeztek a márkától.

A számtalan bizonytalanság közepette idén a Toyota továbbra is arra összpontosít, ami változatlan: a vállalat elkötelezett munkatársai és ügyfelei egészségének, biztonságának megőrzése, és a közösséggel való kapcsolattartás iránt. A Toyota így továbbra is a legfejlettebb technológiát képviselő, kiváló minőségű termékeket kínál ügyfeleinek, a helyzetre való tekintettel azonban a személyes szalonlátogatás helyett innovatív, online megoldásokat kínál részükre.

A későbbiekben a tervek szerint az év további részében érkező új Toyota modellek, például a vadonatúj Yaris, vagy épp a vadonatúj RAV4 Plug-in Hybrid is felkerül majd a kínálatba. A kiválasztott modellről akár részletes online videóbemutatót is tartanak a kiválasztott Toyota márkakereskedés munkatársai, akik munkaidőben akár fél órán belül felveszik a kapcsolatot az érdeklődő ügyféllel.

Felajánlással segíti a koronavírus elleni küzdelmet a magyarországi Toyota Central Europe Kft.

A Toyota hazai vezérképviselete összesen húsz személygépkocsit, kisbuszt és teherautót ajánlott fel az egészségügyi veszélyhelyzet idejére.

„Ezekkel a járművekkel embereket és eszközöket is szállíthatunk, egyebek mellett mintavétel elvégzése céljából, tehát a mentőautók leterheltsége érdemben csökkenni fog” – fűzi hozzá Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a koronavírus elleni védekezés sosem látott kihívás elé állítja az államapparátust, amelyben a szervezési feladatok, a személyi és tárgyi erőforrások előteremtése egyaránt komoly terhet jelentenek. Éppen ezért természetes számunkra, hogy felszabaduló tesztautókapacitásainkat felajánljuk ezen terhek enyhítésére, így hozzájárulva az első vonalban küzdő, hősiesen helytálló egészségügyi dolgozók és karitatív szervezetek munkájának eredményességéhez” – avat be László Richárd, a Toyota Central Europe Kft. országigazgatója.

A koronavírussal küzdő hősök munkáját Thailföldön a Toyota Mobilitási Alapítvány is segíti

A független nonprofit alapítvány bejelentette, hogy kész tíz, egymással és a külvilággal összekapcsolt, fertőtlenített transzferjáratot biztosítani azon bangkoki kórházak számára, ahol a COVID-19 vírussal fertőzött betegeket kezelik. Az ingajáratban közlekedő mikrobuszokat felszerelik egy olyan szoftverrel, amin keresztül a munkába induló egészségügyi dolgozók már előre lefoglalhatják ülőhelyüket az útra. Ezeket az útvonalakat az utasok igényeit figyelembe véve, mindig a leghatékonyabb és legkedvezőbb nyomvonalat kijelölve, dinamikusan generálja a program. Az utasok így biztosak lehetnek a beszállás pontos helyében és időpontjában, vagyis utazásukat úgy tervezhetik meg, ahogyan a munkavégzésük ritmusa megkívánja.

„A Toyota Mobilitási Alapítvány célja, hogy a lehető legjobb mobilitási megoldást biztosítsa, ami még ebben a bizonytalan időszakban is lehetővé teszi az egészségügyi dolgozók számára a biztonságos, kényelmes és ingyenes munkába járást. A Bangkokban szerzett tapasztalatok alapján ezt a szolgáltatást néhány más délkelet-ázsiai országban is bevezetjük majd, és a szabványosítást követően mindenki számára elérhetővé tesszük az üzemeltetés bevált módszereit”- avat be Pras Ganesh, a Toyota Mobilitási Alapítvány ázsiai régiójának programigazgatója.