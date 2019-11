Megújul a Westend

„A Westend az első multifunkcionális épületegyüttes, amely 20 év alatt több mint 400 millió látogatójával kiérdemelte a Magyarország leglátogatottabb épülete címet. Ezzel a kimagasló eredménnyel a pályaudvarok és a repülőtér forgalmát is megelőzi. Sőt évente több mint 1.5 millió turista is megfordul a népszerű bevásárlóközpontban. A Westend annak ellenére, hogy alapterületét tekintve nem, de ami a forgalmát és látogatószámát illeti, hazánk piacvezető bevásárlóközpontja, jelenleg a legértékesebb kereskedelmi ingatlan országunkban” – beszél a Westend kiugró számadatairól Ágházi Gyula, a Gránit Pólus vezérigazgatója.

„A Westend a 20 év alatt számos szolgáltatását tekintve úttörőnek számít. Itt nyílt meg az első 4DX mozi, egyedülálló a bevásárlóközpont 3 hektáron elterülő tetőkertje, amely Karádi Gábor és munkatársai (land-A Táj és Kertépítészeti Műterem) által valósult meg, majd 2000-ben elnyerte az Európai Tetőkertek Szövetségének díját is. A Westendhez egy teljeskörű concierge szolgáltatás is tartozik. A bevásárlóközpont nyitottak először Starbucks-ot, Massimo Duttit, Séf Asztala-t, Hugo Boss-t, Kiehl’s-t, TIG-t, Desigual-t, Fruitissimo-t és Leroy-t, majd októberben exkluzív stage koncepcióval újranyitott a Bershka is, decembertől pedig a GAS is megtalálható a kínálatunkban. A Westendben található a legnagyobb és legújabb sortimenttel rendelkező Nike, Samsung és Springfield üzlet hazánkban. Ami pedig a közeljövő újdonságait illeti, szenzációként Európában a Westendben nyílik először American Eagle” – folytatja Ágházi Gyula.

Mind a házon belüli fejlesztések, mind a bevásárlóközpont új irányt vevő kommunikációs stratégiája igyekeznek maximálisan kihasználni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket - írják.

„A Westend legfőbb jövőbeli céljai tehát, megőrizni piacvezető pozícióját, és az innovatív módszereiken keresztül folytatni az úttörő megoldások alkalmazását, mind a szolgáltatások, mind az egyéb megjelenések terén. Ennek érdekében maximálisan a látogatók igényeire koncentrálunk, személyre szabott kommunikációs felületeken, szolgáltatásokon keresztül szólítjuk meg őket, hogy még tovább fokozzuk a vásárlás és szórakozás élményét”– mesél a Westend jövőbeli céljairól Ágházi Gyula.

Az új koncepciónak megfelelően novemberben friss arculattal jelentkezik a Westend, melyet a tavasszal kiírt tender győztese, az Avalanche Kreatív Ügynökség tervezett. Az új logó a főbejáratok feletti homlokzaton elhelyezett digitális paneleken jelenik majd meg, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a Westend megjelenése kampányszerűen, vagy akár valamely helyi rendezvényre vagy világeseményre reagálva változzon.

A logó mellett megújul a Westend tájékoztatórendszere is, ahol szintén a digitális felületeket helyezik előtérbe. Szintén novemberben válik elérhetővé az új Westend applikáció.

A Westend jövő év első felében bevezeti az egyszerű, papírpénzmentes parkolást is, melynek eredményeként a bankkártya regisztrációját követően teljesen automatizált be-és kiléptetés könnyíti meg a látogatók parkolását. A rendszer közel 100%-os rendszám azonosítási pontossággal bír.

A Westend kiemelt fontosságúnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is, így minden lehetséges módszerrel arra törekszik, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsájtást és növelje a környezetbarát eszközök arányát a bevásárlóközpontban. Különféle eszközökkel hívják fel a figyelmet a környezettudatos életmód előnyeire, a szelektív hulladékgyűjtés, a vegyszermentes takarítás, a kerékpártárolók, az elektromos gépjármű töltők számának növelése mind rendkívül fontos a Westend működésében - teszik hozzá.