Mennyire vagyunk hűségesek?

A Tesco májusban végzett kérdőíves felmérése rávilágít arra, hogy az emberek túlnyomó többsége előre megtervezi vásárlásait. Míg a kitöltők közel egyharmada a legkedvezőbb ajánlatok után megy, több mint 60 százalékuk szeret visszatérni a jól megszokott helyekre. Nem meglepő tehát, hogy szinte ugyanilyen arányban (65,35%) vesznek részt akár kettő, de van, hogy több mint öt különböző üzlet törzsvásárlói programjában is.

Egyfajta fogyasztói tudatosság is kirajzolódik, közel ugyanolyan számban igényelnek ugyanis hűségkártyákat maguktól, mint ahányan az eladók ajánlására, de több mint 62 százalék csak akkor „adja be a derekát”, ha gyakran jár az adott helyre, és így ki is tudja használni a kedvezményeket. Mindössze 20 százalék azok aránya, akik ilyen esetben biztos, ami biztos alapon kérik a kártyát, de ők jellemzően gyakrabban is veszik igénybe az egyedi akciókat.

Hűségprogramok szempontjából a legnépszerűbbek a hipermarketek, az élelmiszerláncok és a drogériák. Őket követik közel 30 százalékkal a lakberendezési, illetve barkácsáruházak, majd közel 20-20 százalékkal a ruházati és sportboltok. A lista végén pedig a benzinkutak és a könyvkereskedések szerepelnek. A válaszadók 36,86 százaléka egy hónapon belül több mint háromszor, míg 31,71 százaléka kétszer-háromszor vesz igénybe törzsvásárlói kedvezményeket, amelyek közül a leginkább kedvelt forma a következő vásárlások végösszegét csökkentő pontgyűjtési lehetőség (50,27%).

A kitöltők több mint kétharmada ezért jellemzően így, vagyis a vásárlások végén használja fel a kedvezményeket, és csak közel 12 százalékuk ajándékozza meg magát olyan extra dologgal, amire egyébként nem költene, köztük is nagyobb a nők aránya. Jellemzően a gyakori kártyahasználók azok, akik akár egy plusz vásárlást is beiktatnak, hogy felhasználják a kedvezményeket, és előfordul, hogy ilyenkor még többet is költenek a megszokottnál - írják.