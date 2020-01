Mentes gasztrofesztivál lesz Budapesten

Már tavaly is óriási érdeklődés övezte, nem csoda, hogy idén is megrendezésre kerül a MentesFeszt, ahol február 29. – március 1. közt egy könnyed, színes, de egyben szakmai rendezvényen találkozhatunk a magyar „mentes” irányzatok legnépszerűbb szereplőivel - írják a közleményükben.

A „mentes” étkezés szerencsére már rég nem azt jelenti, hogy bármilyen ízről vagy finomságról le kéne mondanunk: olyan kedvenceinkre is találunk alternatívát, mint a fagyi vagy a palacsinta. Szerencsére már a cukrászdák, éttermek, kávézók kínálatában is egyre gyakoribbak a glutén-, cukor-, laktóz- vagy épp „mindenmentes” ételek.

Akár valamilyen ételérzékenység nehezíti a napjainkat, akár diétázunk, vagy „csak” igyekszünk egészségesen élni, a MentesFeszt lehetőséget ad, hogy bárki összeállítsa a számára ideális étrendet. Itt ugyanis minden, a területhez kapcsolódó fontos magyar márka, üzlet és vendéglátóhely képviselteti magát.

A Fesztiválnak az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbje ad otthont, ahol két szinten, több mint 1200 négyzetméteren lesz lehetőségünk nézelődni, kóstolgatni és piacozni. A gasztro udvaron kipróbálhatjuk a mentes palacsintát, goffrit és lángost és a vega burgereket. Sőt, még a kedvenceinknek is vihetünk egy kis ajándékot, hiszen gluténmentes kutyafalatok, egyedi gyártású nyakörvek és egyéb kiegészítők is kaphatóak lesznek.

Fókuszban a fejlődés és a környezetvédelem

A szervezők szakmai előadásokkal várnak mindenkit, aki szeretne tanulni, informálódni és képbe kerülni az egészséges gasztrotrendekkel.

A MentesFeszt vendége lesz többek közt Mosolyka is, aki itt mutatja be először élőben a Mosolyka Flow Vegán főzési tudományát. A boldogságkutató lány és férje, Sankó hamarosan saját vegán készételeket és finomságokat tesz elérhetővé boltokban és online amihez olyan szuper szószokat is kikísérletezett, mint a „padlizsálom” vagy a „paradicsók”.

Ezen kívül szó lesz még a bolygó egyik legfenntarthatóbb fehérjeforrásáról, a tücsöklisztről, aminek a neve tényleg a szárnyas rovarokból készült őrleményt takarja! Arról is többet tudhatunk meg, milyen élettani hatásokkal bír a vegetáriánus étrend a sportolókra nézve. A tejérzékenyeknek jó hír, hogy megismerkedhetünk a totuval (nem tofuval!), ami kiválóan alkalmazható a túró helyettesítésére.

A mentes étkezési trendek mellett szó esik olyan, mindenki számára fontos gyakorlati kérdésekről, amikkel a minket körülvevő világot és önmagunkat is jobbá tehetjük. Juhász András, a CleanEco tulajdonosa olyan környezeti lábnyom-mentes higiéniai megoldásokról mesél majd, amiket bátran alkalmazhatunk a saját életünkben, de arra nézve is ötleteket kapunk, hogyan tehetjük teljesen műanyagmentessé a hétköznapjainkat. Előadásokat hallhatunk olyan fontos és aktuális témákról is, mint a női önmegvalósítás a hétköznapokban, vagy a gyermeknevelés legújabb módszerei.

De lesz még játszóház, gyerekfelügyelet, indonéz táncosok, zenészek és handpan zenei előadások is - így garantált, hogy a programokból mindenki talál kedvére valót, és új ismereteket is hazavihet magával.

Gasztrobloggerek figyelem!

A Mentes és a Gasztroblogger Fesztivál együttműködéseként a két fesztivál egy helyen és egy időben kerül megrendezésre.

„A MentesFeszt szombati napján délután hat óráig mindenkié a fesztivál, majd átalakul a negyedik Gasztroblogger Fesztivállá, ami már egy zártkörű szakmai esemény lesz. Azt láttam, hogy nagy igény van egy ilyen típusú eseményre, egy lehetőségre, ahol a gasztronómia szerelmesei személyesen is találkozhatnak egymással. A kötetlen hangulatú, zártkörű esemény célja egy összetartó közösség létrehozása, értékes kapcsolatok és együttműködések kialakítása. Szeretném a gasztrobloggereket kimozdítani a monitorjaik elől, hogy jobban megismerjék egymást” - mondta Miskey Melinda, a Gastrotherapy gasztrobloggere és a Gasztroblogger Fesztivál megálmodója. A gasztrobloggerek számára a Gasztroblogger Fesztivál ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A MentesFeszt egész ideje alatt is ott lehetnek majd, valamint külön helyet kapnak, ahol bemutatkozhatnak, és közönségtalálkozót is szervezhetnek.