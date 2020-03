Mi várható a koronavírus-járvány lecsengését követően? - Republic Group Trendriport különszáma

A koronavírus okozta helyzet töréspont. Olyan töréspont, amelyre talán a második világháború óta nem volt példa. A jelenlegi pánik és szorongás rapid alkalmazkodási stratégiák kidolgozására késztet mindenkit: országok vezetését, fogyasztókat és márkákat egyaránt. Az emberek hihetetlen gyorsasággal adaptálódtak a megváltozott helyzethez. Olyan viselkedésbeli mintázatok változtak meg egyik napról a másikra, amelyek alapjaiban változtatnak meg nem csak fogyasztási szokásokat, de élethez való hozzáállást, értékrendet is. Abban már gyakorlatilag minden elemzés egyetért, hogy a kényszerű társadalmi távolságtartás hatásai még jóval a járvány lezajlását követően is, hosszú távon velünk maradnak.

"Nehéz megjósolni, hogy hosszú távon milyen következményei lesznek a koronavírusnak a reklámszakmára. Az biztos, a reklámpiac visszaesést fog produkálni, amit többek között a korábbiaknál még hatékonyabb kommunikációs stratégiákkal, eszközökkel kell a jövőben kezelni. Ezeket gyűjtöttük össze az ügyfeleink és a szakma számára“ - mondta a riportról Furák András, Republic Group portfólió igazgatója.

Márkakommunikációs szempontból nem csak az jelenti a kihívást, hogy ebben a kiélezett helyzetben hogyan érdemes megszólítani a szorongó fogyasztókat, hanem az is, hogy hogyan lehet jól felkészülni a járvány utáni időszakra. Fontos látni, hogy minden vállalati döntésnek erőteljes hatása van jelenleg a reputációra, ami hosszú távon hathat a márkák megítélésére. Az adekvát kérdés most az, hogy hogyan lehet már most, minden egyes lépéssel elkezdeni a márkákat erősíteni úgy, hogy nyertesként kerüljünk ki a krízisből? Hogyan tudjuk minimum konzerválni, de még jobb, ha erősíteni a márka értékét ezekben a kiszámíthatatlan, baljós időkben?

A szakértők Trendriport kutatásukban ehhez nyújtanank fogódzókat, hogy a reklámszakma minél hatékonyabban és gyorsabban tudjon átgondolt stratégiát építeni a járvány alatti és azt követő időkre.

A több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező Republic Group hisz benne, hogy ez az átmeneti időszak bár sok szempontból nehézségekkel teli, új világ kezdetét jelenti, de ebből az átrendeződésből is lehet profitálni. A járvány vissza nem térő lehetőséget teremt arra, hogy fogyasztóinkkal való kapcsolatunkat új, magasabb szintre emeljük, így a járványt követően is könnyebben megmaradjunk a figyelmi terükben. Most kell jó döntéseket hoznunk és ami a legfontosabb, kommunikálnunk kell.

A Trendriport letölthetőa Republic Group oldaláról: https://republicgroup.hu/trendriport-kulonszam-covid-19?utm_source=pr-cikk&utm_medium=textlink&utm_campaign=pr-kampany-2020-covid-19