Mobilról is elvégezhető képzéseket kínál a Tesco Akadémia

A Tesco Akadémia olyan virtuális oktatási csomagot dolgozott ki, amely egy egyszerű okostelefonon is használható akár modern technológiát alkalmazó rendszerekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátítására is.

A Tesco Akadémia képzési központ olyan virtuális oktatási megoldást fejlesztett ki, amely bármilyen, internetcsatlakozással rendelkező eszközről használható külön alkalmazás letöltése nélkül - írja a vállalat honlapján olvasható közlemény. A kurzusok úgy vannak felépítve, hogy a viszonylag rövid egységekre tagolt tananyagok időkorlát nélkül, a nap bármely időszakában elvégezhetők akár tableten vagy okostelefonon, nincs szükség sem laptopra, sem nagy sávszélességre a tanuláshoz.

„2012 óta nyújtunk OKJ-s és államilag elismert más képesítést adó képzéseket, illetve biztosítunk gyakorlati helyet felnőttképzési programban résztvevők és kereskedelmi szakiskolások számára. Csak a tavalyi évben több mint 850 OKJ képesítést szereztek meg nálunk a Tesco munkatársai. Ugyanebben az időszakban közel 3500 tescós munkavállaló számára mintegy 420 képzést tartottunk tanteremben, amelynek a 90 százalékát idén áthelyeztük új virtuális platformunkra. Az oktatási szoftver segítségével nemcsak az elméleti, de a gyakorlati oktatást is továbbra is magas színvonalon tudjuk biztosítani úgy, hogy a tanulók semmiben nem szenvednek hiányt, és még külön utazniuk sem kell, hogy részt vegyenek az órákon. Az eszköz szimulálni tudja a kereskedelemben használt gépek működését, például egy önkiszolgáló kasszáét, de egy készletgazdálkodási program kezelőfelülete is ugyanúgy jelenik meg a digitális platformon, mint az áruházi rendszerben, ezáltal a funkciók távolról is jól begyakorolhatók. A gyakorlati kontaktórák hatékonysága jelentősen javult, mivel a résztvevők már felkészülve, a gépek tulajdonságait, kezelését megismerve kezdik meg a gyakorlati képzést. A jövőben is szeretnénk kihasználni ezt az oktatási lehetőséget, hiszen a pandémiától függetlenül a kereskedelmi szakmákat is érintő technológiai fejlesztések alapvetően megkövetelik a virtuális szakmai tréningeket” – mondta Balogh Csaba, a Tesco Akadémia vezetője.

Az interaktivitást és a motiváció fenntartását számos funkció segíti a platformon. Chatben azonnal feltehetők és megválaszolhatók a kérdések, aki pedig extra teszteket is elvégez, illetve teljesít bizonyos küldetéseket, az ajándékokra beváltható virtuális javakat gyűjthet. A kurzus résztvevői egymást is kihívhatják, így további jutalmakért cserébe megmérettethetik magukat például váltópénz-kezelésben. A szoftver a tudásszint fenntartását is elősegíti többek között azzal, hogy az élesben még nem vagy csak keveset végzett, de nagy felelősséggel járó, így kihívást jelentő feladatok helyes végrehajtását külön ismertetőkkel segíti. Ilyen lehet például egy széf tartalmának precíz leszámolása és adminisztrálása, amelyen a széf oldalán látható QR-kód leolvasásával elindított rövid videó vezeti végig az illetőt.

„A múlt tanévben közel 1 000 szakiskolás vett részt a Tescónál szakmai gyakorlaton. Hogy a pandémiás helyzetben se hagyjuk magukra a tanulókat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a szakképzési centrumokkal összefogva elsőként álltunk át a digitális gyakorlati oktatásra a kereskedelmi szektorban. A tapasztalatainkat felhasználva fejlesztettük ki a mobiltelefonra optimalizált képzési platformunkat, így szükség esetén mostantól azonnal át tudunk váltani a digitális, illetve a hibrid oktatási modellre a szakképzésben. Sokoldalú virtuális képzésünkkel pedig a kkv-szektort is támogatjuk azáltal, hogy megrendelésre az adott szakma feladatait felölelő, testre szabott tananyagot dolgozunk ki a platformra” – tette hozzá Balogh Csaba.

A Tesco nagy hangsúlyt helyez az önfejlesztésre, és munkatársainak lehetőséget nyújt arra, hogy a szakmai kurzusok mellett a mindennapokban is fejlesszék képességeiket. Ezért is támogatja a Tesco Akadémia a Back2Human programsorozatot, amelynek keretében októberben és novemberben hat különleges előadó hat izgalmas témában tart online gondolatformáló előadásokat. A rendezvényeken egyedülálló módon összesen 6 000 tescós kolléga vehet részt ingyen.