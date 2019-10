Módosult a Vodafone Magyarország hivatalos cégneve

A szolgáltató rövid cégneve, a Vodafone Magyarország Zrt. nem változik. A Társaság cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámla száma, székhely és számlaküldési címe, valamint egyéb céges adatai szintén változatlanok maradnak.

A Vodafone Magyarország augusztus elsején lett a UPC Magyarország száz százalékos tulajdonosa. A két szolgáltató cégcsoportként működve azóta közösen bővíti gigabit képes szolgáltatásait és fejleszti mobil- és vezetékes hálózatait.

A Vodafone Magyarország a megállapodás eredményeként országos szinten tudja nyújtani lakossági és vállalati ügyfelei számára is a konvergens szolgáltatások teljes spektrumát, beleértve a mobil, a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokat. Nagyvállalati ügyfeleinek a Vodafone Magyarország már 2016 óta nyújt üzleti konvergens szolgáltatásokat, az integrációnak köszönhetően pedig ezen a területen is számos új innováció és fejlesztés várható. A jövőben a lakossági és vállalati ügyfelek egyaránt élvezhetik az élénkülő verseny előnyeit az innovatív szolgáltatások és a hálózatfejlesztés területén is.

A Vodafone és a UPC egyelőre különálló vállalatként működnek tovább, az ügyfeleket változatlanul az eddig megszokott ügyfélszolgálati csatornákon szolgálják ki. Szeptember elsejétől viszont már minden olyan ügyfél kedvezményben részesül, aki rendelkezik egy Vodafone mobil havidíjas és legalább egy otthoni UPC vezetékes – internet, telefon vagy kábeltelevízió – előfizetéssel.

A UPC márka várhatóan jövő áprilistól szűnik meg, ezt követően a Vodafone saját márkája alatt értékesíti mobil- és vezetékes szolgáltatásait. Az ügyfelek az őket érintő ajánlatokról, kedvezményekről, és a UPC márka megszűnésével kapcsolatos információkról az erre a célra létrehozott oldalon, illetve a UPC vagy Vodafone üzletekben érdeklődhetnek.