Mozgásra ösztönzi az iskolásokat a Ferrero

A Ferrero cégcsoport Kinder Joy of Moving – A mozgás öröme programja Magyarországon az idei tanévben már a nyolcadik alkalommal ösztönzi rendszeres testmozgásra a kisiskolásokat otthon is.

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programot a Ferrero Csoport azért hozta létre, hogy népszerűsítse az aktív életmódot és a fiatal generációt mozgásra ösztönözze. A program küldetése, hogy egyszerű, napi rendszerességgel végezhető gyakorlatok formájában az egész világon elérhetővé tegye a gyermekek számára az aktív, fizikai tevékenység lehetőségét, és hogy a gyermekek örömet leljenek a mozgásban.

A mozgás öröme program, az idei tanévben már nyolcadik alkalommal indult útnak, azzal a céllal, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a kisiskolásokat. A versenyprogramba jelentkezett, sorsolás útján kiválasztott 64 iskola diákjai a tanév során rendszeres foglalkozások során gyakorolnak, hogy a többfordulós kreatív és ügyességi sor- és váltóversenysorozatban mérjék össze felkészültségüket. A program összeállítása és lebonyolítása a Testnevelési Egyetem tanárainak és animátorainak közreműködésével történik, a feladatsor összeállítása az ő szakmai iránymutatásukkal valósult meg.

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme Otthon program kifejezetten kisiskolások számára készült, hogy a hosszú otthonlét során a gyermekek egyszerű, kreatív gyakorlatokkal tudjanak sportolni és játszani. A heti rendszerességgel online megjelenő gyakorlatokat a gyerekek önállóan is elvégezhetik, de az egész család számára is szórakoztatóak lehetnek. A program többek között ügyességi és mozgás koordinációt fejlesztő játékokkal ösztönzi a gyerekeket, hogy a mozgás elősegítse kikapcsolódásukat. A szervezők bíznak benne, hogy ebben a szokatlan helyzetben szakmai támogatásukkal sikerül segítséget és alternatívát nyújtani a mozogni vágyó családoknak, illetve az újdonságokat kereső pedagógusoknak is.

