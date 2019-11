Nagykövetségi épületbe költözött a Positive Adamsky

Az új HQ, amely évekig a Szudáni Nagykövetség épületeként üzemelt, a Hősök tere közvetlen szomszédságában, három szinten és több mint 700 négyzetméteren ad otthont a Positive Adamsky csapatának. Ennek köszönhetően pedig mostantól a teljes cégcsoport egy épületben dolgozik, ezzel is erősítve az együttműködést a tagügynökségek között. Az új épület keresésekor szem előtt tartották, hogy olyan helyszínt találjanak, amely elég nagy a csoport létszámához képest, de mégis otthonos légkört biztosít a mindennapokban.

Az épület az elmúlt hónapokban látványos átalakuláson esett át, azonban az új iroda sajátossága, hogy műemlékvédelem alatt áll, amely korlátokat szabott a belső terek kihasználásának. A meglévő kialakítást újragondoló Törőcsik Ferencnek arra is figyelni kellett a tervezés során, hogy az új designban egyszerre jelenjen meg egy nyitott ügynökség egyénisége, de emellett az épület eredeti kialakítása se sérüljön. Így lett például helye egy, a rendszerváltást megelőző évtizedeket felelevenítő reklámtörténeti kiállításnak, meghagyva a '60-as években kialakított lépcsőt eredeti állapotában. Az irodában ráadásul nem ez az egyetlen helyszín, ahol a reklámtörténet érdekességeit szívhatják magukba a látogatók, hiszen rögtön a bejáratnál egy másik mini tárlat várja az érkezőket.

A belső tér kialakításában az egyes tagügynökségek személyiségjegyei is nagy szerepet kaptak, így került egy teljes újságfal a Positive PR szobájába, félbevágott bicikli és hinta a Positive Advertising irodáiba és cyber-noir életérzés az Adamsky szintjére. Mivel az iparági edukációban élenjáró csoport a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a területre, egy minden igényt kielégítő workshopterem is helyett kapott az épületben, ahol az ügynökség közel 100 szakmai díjának legjava is megtekinthető.