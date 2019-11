Nagyszabású kampányt indított a Nyitottak vagyunk és az ELLE

„Országos kutatások szerint ma még a nők az előléptetések során gyakran szembesülnek hátránnyal, ritkábban jutnak szóhoz a nyilvánosság előtt a szakmájukat érintő kérdésekben, és ugyanolyan munkakörben átlagosan kevesebbet keresnek mint a férfiak...” – így kezdődik az a nyilatkozat, amelyet azok a cégvezetők és cégek fogadtak el, akik vállalták hogy Magyarországon először egy nyilvános kampányban kiálljanak azért, hogy a nők és a férfiak ugyanolyan esélyeket kapjanak a munkahelyükön.

A kampányhoz eddig 50, sok ezer embert foglalkoztató hazai, vagy itthoni leányvállalattal rendelkező cég csatlakozott. Ők a mindennapokban látják a nyitott munkahelyek előnyeit és azt is, hogy ezért időnként tenni kell.

„Pozitív változásokra van szükség, és szerencsére többségben vannak azok, akik erre vágynak. A Nyitottak vagyunkkal szeretnénk segíteni felgyorsítani ezeket a folyamatokat” – nyilatkozta Miklós Melinda, a Nyitottak vagyunk ügyvezetője. A nonprofit szervezet a Gemiusszal végzett országos reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a nők és férfiak 63-63%-a szerint nőként és férfiként együtt kell tenni azért, hogy a nők ugyanolyan lehetőségekhez jussanak a munkahelyeken, mint a férfiak. Ebből jött a Közös Ügy kampány ötlete, hogy a nők és férfiak együtt álljanak ki a változásokért.

Az első 50 páros fotóját a most megjelent, év végi ELLE lapszámban mutatják be, néhány vezető és cég történetével és jövőbeni vállalásával együtt. A magazinnak mindig is fontos volt, hogy megkérdőjelezze a nőkről alkotott sztereotípiákat, kihangsúlyozza a jogaikat, valamint az is, hogy a nemek egyenlő munkahelyi lehetőségei és esélyeik elfogadtatásáért is küzdjön.

„Fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, de tegyünk is a változások előremozdításáért. Épp ezért vagyunk nagyon büszkék arra, hogy a Nyitottak vagyunkkal együtt a Közös Ügy élére állhattunk” – írja Liptai Lívia, az ELLE főszerkesztője a kampánybeharangozóban. „Ilyen nagy horderejű fotózás ritka a magyar sajtó történetében: több mint 100 ember állt a kameránk előtt. Ráadásul mindez nemcsak egy üres kampány, a vezetők konkrét vállalásokat fogalmaznak meg 2020-ra. Reméljük, 10 év múlva az ilyen cégvezetőknek és kampányoknak köszönhetően már nem kell erről beszélnünk.”

A kampányban részt vevő cégek képviselőinek gondolatait és vállalásait folyamatosan nyomon lehet követni a nyitottakvagyunk.hu és az elle.hu oldalakon.