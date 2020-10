Nemzetközi mozgalom indult a Geometry részvételével: A Nők Órája az inspiráló hősnőkről szól

Digitális női egyenjogúsági kampányt indít az amerikai World Woman Foundation, a Geometry és több, a WPP holdinghoz tartozó reklámügynökség. A #ShesMyHero elnevezésű kampány 60 rendkívüli nő inspiráló történetét mutatja be.

A #ShesMyHero, vagyis "az én hősöm" kezdeményezés célja olyan női hősöket, példaképeket állítani a lányok elé, akik erősítik az önmagukba és a képességeikbe, a céljaikba vetett hitüket. Az esemény ezért olyan híres, elismert neveket sorakoztat fel, mint az antropológus- primatológus Jane Goodall, vagy Tatyana McFadden paralimpikon. A Nők Órájának zenéjét a kétszeres Grammy-jelölt Ryan Shore és a díjnyertes Liz Russo szerezte, az eseményen pedig az America’s Got Talentből ismert Angelica Hale adja majd elő.

„A film felhívja a figyelmet a nőket napjainkban érintő problémákra, ugyanakkor minden perce a személyes, tanulságos hőstörténeteké. Ezek arra motiválják majd a lányokat és a nőket, hogy higgyenek saját magukban, és abban, hogy az akadályokat sikeresen leküzdve elérhetik személyes céljaikat. Szervezetünk azon dolgozik, hogy 2030-ig egymillió lányt és nőt támogassunk mentorálással a céljaik elérésében, és ehhez a Nők Órája, illetve az általa bemutatott hősnők is nagyban hozzájárulnak majd” – mondta Rupa Dash, a több nemzetközi programmal is rendelkező amerikai székhelyű World Woman Foundation vezetője.

„A kampányban részt vevő többi WPP ügynökséggel azon dolgozunk, hogy segítsük a World Woman Foundation «Mentorálás mindenkinek» kezdeményezését, és hogy együtt még nagyobb változást érjünk el. A mostani világnap kiváló alkalom arra, hogy a kreativitás erejével sikerre vigyük ezt a mindannyiunk számára fontos ügyet és olyan, eddig nem ismert sztorikat mutassunk be, amelyek arra sarkallják a jövő női döntéshozóit, hogy megtalálják a saját hangjukat” – mondta Beth Ann Kaminkow, a Geometry globális vezérigazgatója.

Az elmúlt évek pozitív változásai ellenére a nők még számos területen hátrányos helyzetben vannak, különösen a vezetői pozíciók tekintetében. A világon működő törvényhozó testületek tagjainak például mindössze 24,3 százaléka nő , a Fortune magazin 500-as listájának cégei közül még mindig csak 37-et, vagyis 7,4 százalékát vezeti nő , a kisebbségekhez tartozó nők pedig különösen alulreprezentáltak az ún. STEM területeken (tudomány, technológia, műszaki tudományok, matematika).

Az eseményt magyar idő szerint október 11-én, 22 órától lehet majd élőben követni a Facebookon és az alapítvány YouTube csatornáján.

A kampányban a Geometry mellett a BCW, Hogarth Worldwide és a Gramercy Park Studios működnek közre, amelyek szintén a WPP holding tagjai.

A kampány és az esemény stratégiai partnerei: Pfizer, Lockheed Martin, IBM, Johnson & Johnson, Deloitte, WPP, Adobe, Pinterest, Salesforce, Twitch, Billboard, Hootsuite, Facebook, Instagram, Fulton Street Music Group. Szakmai partner: UN Women. További partnerek: Business of Impact, McDonough School of Business, George Washington University, Tamas David-Barrett, PhD, University of Oxford.