Nemzetközi piacralépési lehetőséghez jutnak magyar tudományos technológiai vállalkozások

Magyar deep tech startupok jelentkezését is várja a párizsi Hello Tomorrow Global Challenge.

Tavaly összesen közel 18 milliárd dollárnyi (5310 milliárd forintnyi) magánbefektetés áramlott világszinten a tudományos technológiai, más szóval deep tech vállalkozásokba. A hosszas és költséges tudományos kutatáson és fejlesztésen alapuló, legtöbb esetben kimagasló társadalmi hatással bíró termékek és szolgáltatások iránt tehát egyre nagyobb az érdeklődés a globális piacok részéről. A Hello Tomorrow nevű non-profit szervezet magyar deep tech vállalkozásokat is nemzetközi piacra segítene, Global Challenge nevű programjukra 2019. szeptember 13-ig lehet jelentkezni.

A deep tech az új tech – mondhatnánk, hiszen az utóbbi néhány évben egyre inkább felértékelődnek azok az innovatív vállalkozások, melyek mögött jelentős tudományos kutatás-fejlesztési tevékenység áll. A nemzetközi piacok érdeklődésének élénkülését jól jelzi, hogy 2014 óta éves szinten átlagban több, mint 20%-kal nő a deep tech startupokba áramló magánbefektetések volumene, melynek összértéke tavaly már megközelítette a 18 milliárd dollárt (5310 milliárd forintot).

A világ legsúlyosabb környezetvédelmi, ipari és társadalmi kihívásaira keresik a választ

A Hello Tomorrow nevű nemzetközi non-profit szervezetet üzleti háttérrel rendelkező kutatók alapították 2011-ben Franciaországban. A szervezet célja, hogy megfelelő eszközökkel vértezze fel a vállalkozó szellemű innovátorokat és összekapcsolja őket az állami döntéshozókkal, inkubátorokkal, nagyvállalatokkal, befektetőkkel és véleményvezérekkel a 21. század legnagyobb kihívásaira megoldást nyújtó tudományos projektek globális piacra vezetésének érdekében.

„A Hello Tomorrow jelenleg 8 országban, köztük hazánkban is közvetlen képviselettel rendelkezik, azonban kapcsolati rendszerünk több, mint 110 országra terjed ki. 200 neves egyetemi és inkubátor partnerünk bevonásával minden évben közel 5000 tudományos projektet toborzunk a globális deep tech startup versenyünkre" – hívta fel a figyelmet Dr. Csatári István a Hello Tomorrow Hungary vezetője.

A startup versenyre való jelentkezésre szeptember 13-ig magyar deep tech startupoknak is lehetősége van. 2018-ban két magyar innovatív vállalkozás, az AerinX és a TurbineAi világszinten 4.500 pályázóból jutott be kategóriájuk legjobb hat startupja közé a párizsi fináléban.

A Hello Tomorrow Hungary az alábbi 14 tudományos kategóriában várja a magyar startup projektek jelentkezését: mesterséges intelligencia, légiipar, kiberbiztonság és kommunikáció, egészségipar és orvosi eszközök, gyógyszerkutatás, energia, környezet, élelmiszer és mezőgazdaság, ipar 4.0, ipari biotechnológia, orvosi biotechnológia, mobilitás, okos városok, űrkutatás.

Eddig összesen 300 millió dollárnyi befektetés a Hello Tomorrow startupoknak

A Hello Tomorrow Global Challenge elmúlt öt évének győztesei, illetve a szervezet alumni hálózatába tartozó startupok közül további több mint 20 eddig összesen 300 millió dollárnyi (88,5 milliárd forintnyi) tőkebefektetésben részesültek.

A deep tech startup versenynek is helyt adó Hello Tomorrow Global Summit csúcstalálkozó 2020. március 12-13-án kerül megrendezésre Párizsban. A nagyszabású eseményen a szervezők 1.100 nagyvállalati vezető, 1.000 deep tech vállalkozás alapító, közel 1.000 kutató és tudományos innovátor, 250 vezető befektető, illetve 150 nemzetközi újságíró részvételére számítanak.

„Hiszünk abban, hogy a magyarországi egyetemek és kutatóintézetek laboratóriumaiban ott rejtőznek azok a technológiák, amelyek globális piaci bevezetésével emberek millióinak jövőjét tehetjük szebbé. A Hello Tomorrow Hungary célja, hogy felkarolja a magyar tudományos technológiai vállalkozásokat. Deep tech ökoszisztémát építünk, melyhez keressük az együttműködő partnereket mind a nagyvállalati, mind a non-profit, mind a felsőoktatási szférából" – tette hozzá Dr. Csatári István.

A Hello Tomorrow Global Summit partnerei között olyan vezető nemzetközi nagyvállalatokat találunk, mint a BNP Paribas, a Boston Consulting Group, a L'Oréal, a Bayer, vagy az Air France-KLM.