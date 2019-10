Nemzetközi sztárparádé a BrandFestival-on

A BrandFestival programja a jelen tendenciái alapján vizsgálja a jövő marketingkommunikációs és vállalatvezetési irányait. A rendezvény célja, hogy a nemzetközi márkaépítés világából ismert nagy nevek társaságában, interkulturális közegbe kerüljön a látogató.

Itt lesz többek között Indy Saha, a Mckinsey & Company, experience design szakértője, Lexi Jarman, a Financial Times tartalomigazgatója, Paul Kandel, az Intel Sports Group virtuális márkaélmény stratégája és az R/GA London ügynökség képviseletében Iain Preston.

További top speakerek:

A kommunikációs szakma orákuluma: Iain Preston

A digitális innovátorként számon tartott, londoni ügynökség, az R/GA ügyfélkapcsolati igazgatója az adat-vezérelt marketingen és mesterséges intelligencián alapuló „Transformation at Speed” márkaanalitikáról tart előadást. A többszörös „Digital Innovation Agency of the Year” nyertes R/GA nevéhez fűződik többek között az Advertising Age által a 21. század legjobb reklámalkotásai közé beválogatott Nike+ kampányuk. Olyan brandeket találunk ügyfélpalettájukon, mint a Siemens, a Heineken, a McDonald’s, az Emirates, a Guinness, a Hyundai vagy a Google.

Hatalmas innovációnak számított a Nike számára a „millenniumi generáció” bevonására kivitelezett Air Jordan kampányuk, az A/R Jordan, a világ első Snapchat kereskedelmi augmented reality hirdetési megoldása.

A 2019-es Cannes-i Reklámfesztivál sztárja: Marcelo Pascoa

A Burger King nemzetközi marketing vezetőjeként, a márka olyan merész, bátor és innovatív kampányairól fog majd mesélni, amelyekkel sikerült felépíteni az étteremlánc hírnevét. A brand komoly sikertörténettel bír a Cannes-i reklámfesztiválon, ugyanis 1969 óta közel 80 díjat zsebelt be. A 2019-es Cannes Lions egyik leginkább emlegetett programeleme, a Burger King által tartott „Survivor’s Guide to the Adpocalypse” volt. Két Grand Prix-t és egy Titanium Grand Prix-t gyűjtött a „Whopper Detour” kampányuk, melyben egy geo-targetált mobil kupon segítségével a riválistól magukhoz irányították a vásárlókat.

Colin Kaepernick kampány stratégája: Martin Weigel

A W+K amszterdami reklámalakulatának stratégiai látnoka. Reklámgourmand és káosz-scenario elkötelezett, aki New York-tól Amsterdam-ig, a wc-papírtól a gyémántig szinte mindenre alkotott már stratégiát. A W+K Amszterdam portfoliójába olyan nemzetközi márkák tartoznak, mint a Nike, a Heineken, a Corona, az Airbnb, a Milka, a Moncler, a Facebook vagy az Instagram. Összeszámolni is nehéz, hogy hány nagyszerű, energikus és látványos kampányuk nyert már díjat. Például a Heineken-nek az „Open Your World” koncepció részeként készített alkotásukat Cannes-ban 17 díjjal jutalmazták. Az idei Cannes-i Reklámfesztiválon outdoor kategóriában a Nike „Dream Crazy” című kampányuk lett az abszolút győztes, (az alkotás arca, Colin Kaepernick, amerikai focista, akinek szlogenje: „Higgy valamiben, ha el is veszítesz miatta mindent.”).

Digitális transzformátor: Előad majd a rendezvényen Lexi Jarman, a Financial Times tartalomfejlesztési vezetője. A kiadó elkötelezett a digitális márka irányában, de nem értékeli alul a nyomtatott újság brand értékét sem. Egyre korszerűbb és nagyobb megtérülést biztosító reklám-lehetőségeket tudnak kínálni a megrendelőknek. Mivel az ezer megjelenítésenkénti költség (CPM) már elavult a márkakampányok esetében, bevezették a hirdetések óránkénti költségekkel (CPH) történő mérést. Előadásában azt fogja bebizonyítani, hogy a digitális hirdetési innovációk révén megteremthető egy minőségi, növekvő médiaüzleti vállalkozás.

Kreatív trendszetter: A fesztivál előadója lesz Delia Wieser is, aki a TrendWatching vezető innovációs szakértője, aki a „Trend-Driven Innovation” című könyvében foglalja össze a legújabb, üzletileg releváns fogyasztói trendeket - 15 évnyi adatgyűjtés, 2000 innovációs szakember és több millió fogyasztói vélemény alapján.

Az auditív márkaélmény nagymestere: Jonny Round az audio-branding tanácsadással foglalkozó, Sound Agency ügyvezetője, aki a legújabb pszicho akusztikus kutatások eredményeit osztja majd meg a hallgatósággal. A „megfelelő hangzás” komoly üzleti relevanciával bír a márkaépítés terén, hiszen több mint 30%-kal növelheti a kiskereskedelmi értékesítést, a munkavállalók esetében pedig 3x-os termelékenység-növekedést eredményezhet.

