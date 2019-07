Nyolcvan borászat, 45 koncert az idei Debreceni Bor- és Jazznapokon

Nyolcvan hazai borászat, 45 koncert, jazzmozi és kézműves vásár is várja a nagyerdei Békás tó partján augusztus 1. és 4. között a Debreceni Bor- és Jazznapok látogatóit - írja az MTI.

A rendezvény keddi debreceni sajtótájékoztatóján Tóth Ernő programigazgató kiemelte, hogy az 1972 óta folyamatosan megrendezett zenei esemény az ország legrégebbi jazzfesztiválja, amelyet öt éve együtt tartanak meg a korábbi borkarnevállal. Így jött létre az ország legnagyobb "gasztrojazz jamboree-ja" - tette hozzá a programigazgató.

Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere "jó párosításnak" nevezte a jazzt és a bort, és kiemelte, hogy a fesztivál iránt évről évre nő az érdeklődés itthon és külföldön egyaránt.

Kovács Pál borszakíró elmondta, hogy 80 hazai borászat mintegy 500 féle borát kóstolhatják meg a rendezvényre érkezők. Most első ízben exkluzív, 20 fős borkóstolók is lesznek, tájékoztatókkal, beszélgetésekkel a fesztivál területén felépített Bor Dómban - fűzte hozzá.

Heit Lóránd érmelléki borász arról számolt be, hogy a bornapok keretében most első alkalommal a "Kárpát-haza természethű borkészítői" - kilenc hazai és határon túli kézműves pincészet - is bemutatkoznak a Nagyerdőben.

Tóth András, a bornapok főszervezője azt emelte ki, hogy a borászatok kétharmada immár visszatérő vendége a debreceni rendezvénynek.

Teremi Nóra, a jazzfesztivál főszervezője elmondta, hogy minden eddiginél több - 45 - zenekar, és összesen 221 muzsikus lép fel a debreceni jazznapokon. A magyar zenészek mellett német, román, cseh, szlovák, lengyel, grenadai, angol és francia művész is muzsikál majd a Békás tó partján. Különlegességként említette, hogy a négy nap alatt összesen 26 szaxofonos fújja majd a dallamokat a fesztiválon.