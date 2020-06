Okoseszközökkel segíti az életeket mentőket a Huawei

Magyarországon az Országos Mentőszolgálat szervezési, adminisztratív területén dolgozók több helyen is régebbi típusú szolgálati mobiltelefonokkal látják el munkájukat, ami olykor nehezíti a szakszerű, gyors és digitális csatornákat is bevető információáramlást. A magas színvonalú, modern eszközök használata különösen fontos lehet azokban az operatív munkakörökben, ahol az életmentéssel összefüggő háttérfeladatot látnak el.

A Huawei Technologies Hungary a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben létrejött akció keretében 50 okoskészüléket adományoz az OMSZ-nek. A felajánlott eszközök olyan szolgálati feladatok elvégzését fogják segíteni, ahol előnyt jelent a gyors és megbízható digitális kommunikáció.

„Az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül az Országos Mentőszolgálat, a korábbi, papíralapú kommunikációt digitális megoldásokkal váltottuk fel. A technológia, az eszközök gyors fejlődését folyamatosan követve tudunk még hatékonyabban segítséget nyújtani a rászorulóknak, ehhez járul hozzá a Huawei támogatása is” – nyilatkozta Győrfi Pál. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője arról is beszámolt, hogy az OMSZ munkatársai a készülékek fotós képességeit használják majd ki minél szélesebb körben, továbbá nagy könnyebbséget jelent számukra az új, korszerű készülékek használata levelezőrendszerünk elérésében is.

„A digitális esélyegyenlőség megteremtése régi célkitűzése a Huawei-nek, a többek között ennek érdekében indítottuk el tavaly a fiatalokat és a gyermekgyógyászati intézményeket digitális eszközökkel támogató ’Tech for All – 1000 Álom’ programunkat" – hangsúlyozta Nagy Ivett. A Huawei Technologies Hungary marketing vezetője hozzátette, hogy a vállalat a mostani járvány idején a szokásos programjain felül is igyekszik digitális eszközökkel támogatni a legjobban rászorulókat, valamint az egészségügy területén működő szervezeteket.