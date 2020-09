Októbertől már online is követhetők a Fővárosi Nagycirkusz előadásai

A közönség az első élő közvetítést október 3-án délután 3 órakor láthatja, amelyre a cirkusz weboldalán válthatók kedvezményes, normál és családi jegyek - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. Mint írták, a Fővárosi Nagycirkusz mindent megtesz annak érdekében, hogy a koronavírus miatt bevezetett korlátozások alatt továbbra is a lehető legszínvonalasabb kulturális élményben legyen része a nézőknek.

A december végéig látható Tündértánc - Nővarázs a klasszikus cirkusz határait kitágító előadás, amely a cirkusz- és a képzőművészet közös pontjaira akar rámutatni.

A közvetítések mellett a Fővárosi Nagycirkusz továbbra is fogadja a látogatókat a Városligetben. A nézők védelmében önkorlátozó intézkedéseket vezettek be. A cirkuszban kötelező a maszk viselése, amely kedvező áron akár a jegypénztárban is megvásárolható. A nézőtéren minden második sorban foglalhatnak csak helyet a látogatók és az azonos sorban ülő társaságok között is szabad helyeket tartanak fenn.