Online erősít az Egy Csepp Figyelem Alapítvány

A felnőtt cukorbetegek száma az utóbbi két évtizedben csaknem 70%-kal emelkedett, míg a diabétesszel élő gyermekek száma lassú, fokozatos emelkedést mutat – mondta el a Magyar Diabetes Társaság elnöke, prof. Dr. Kempler Péter az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sajtótájékoztatóján. Ezért is fontos, hogy a civil szervezet a cukorbetegségről és annak veszélyeiről szóló egészségprogramokkal, online kommunikációs kampányaival elérje a fiatalokat és a családokat.

A koronavírus-járvány miatt ebben az évben a tervezett kezdeményezések nagy részét nem hagyományos módon rendezi meg az alapítvány. TEENS néven idén új, online egészségprogram indul pilot jelleggel a 13-14 éves korosztály számára két iskolában. A félnapos program célja helyes életvezetési minta közvetítésével olyan krónikus betegségek megelőzése, mint az elhízás, a cukorbetegség, a kardiovaszkuláris elváltozások, a hipertónia. Az új kezdeményezés mellett ebben a tanévben is megtartják újabb iskolák részvételével a két évvel ezelőtt indított KiDS elnevezésű diabétesz képzést. A program a cukorbetegség megismerésére, a 2-es típusú diabétesz megelőzésére és a diabétesszel élő gyerekek elfogadására irányuló iskolai program.

Folytatódik az Egy Csepp Figyelem Alapítvány felnőtt oktatási programja, a hét éve indított „Belevalók” is. Az ingyenes képzés célja, hogy az óvópedagógusokat és tanítókat felkészítse a cukorbeteg gyerekek körüli mindennapi feladatokra. Eddig 50 állomáson csaknem 4000 pedagógus szerzett ismereteket a diabétesszel élő kicsik gondozásáról. Szakmai partnerként a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége segíti a „Belevalókat”, amely része az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hivatalos képzési programjának.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány törekvése az is, hogy a cukorbetegek és a betegség rizikófaktorával élők konkrét válaszokat, gyakorlati tanácsokat kapjanak a mindennapokban felmerülő kérdéseikre. Ezzel a céllal indítja el a Novo Nordisk támogatásával a diabétesz edukátor szakértői csapatot és a Diabétesz Nagyköveti rendszert.

Minap ismételten a Tour de Hongrie-n versenyeztek a Team Novo Nordisk cukorbeteg profi kerékpárosai, és példájukkal megmutatták, hogy betegségüktől függetlenül kiemelkedő sporttevékenységre is képesek lehetnek a diabétesszel élő fiatalok. Ezt a küldetést Egy Csepp Figyelem Alapítvány is zászlójára tűzte, és kommunikációs kampányt indít ősszel a cukorbeteg gyermeket nevelő szülők számára a rendszeres mozgásról. További újdonság, hogy ősztől a közösségi médiában aktívan kommunikáló 1-es típusú cukorbeteg fiatalok segítik az Egy Csepp Figyelem Alapítvány küldetését. A rendhagyó edukációs videósorozat során testközelből ismerhetjük meg életüket, ezzel is segítve a diabétesszel élők elfogadását - írják.

Legnagyobb éves eseményét, az Egy Csepp Világnap – családi egészségnapot, a november 14-ei nemzetközi diabétesz világnaphoz kapcsolódóan tervezi megrendezni az alapítvány. Idén megújul a Cseppont Patikaprogram, valamint a gyógyszerészi gondozás protokollja is.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány lakossági szűréseivel idén is járta az országot, amikor a vírushelyzet lehetővé tette, a sárga szűrősátrak megjelentek népszerű sporteseményeken, családi egészségnapokon és nemrégiben a fővárosi állatkert látogatói is részt vehettek vércukor- és vérnyomásmérésen.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is sikerült megrendezni, amelyet 2012-ben az alapítvány hívott életre. Az idei győztes torta a Szentivánéji Álom lett, melyet a pilisszentiváni JÓkenyér cukrászat csapata készített Dienes Andrea cukrászmester vezetésével. A nyertes édesség több mint 400 cukrászdában kapható az országban.