Otthoni főzésre inspirál a Bonduelle

A videók bemutatják, hogy a Bonduelle zöldségek felhasználásával bárki könnyedén és gyorsan készíthet ízletes, tápláló finomságokat. A kampány célja, a Bonduelle konzerv- és fagyasztott zöldségeinek népszerűsítése, illetve az ezekhez kapcsolódó sztereotípiák eloszlatása volt.

„Saját gyártású receptvideóink indulásuk óta nagy érdeklődésre tartanak számot, így igyekszünk ezen a területen is mindig megújulni, fogyasztóinkat inspirálni, olykor edukálni. Ezt tettük most is olyan jópofa karakterekkel és kedves történetekkel, melyekben a néző magára ismerhet” - mondta el Szirbek András, a Bonduelle marketingigazgatója, majd hozzátette: a videók szépen teljesítettek, több százezren találkoztak velük a különböző social media felületeken.

A négyrészes videó-sorozat a zöldségkonzervek és fagyasztott termékek felhasználásához kapcsolódó előítéletek megcáfolását célozta meg.

Csirkés Quesadilla

Csicseriborsó-saláta sült céklával

Zöldséges Mac&Cheese

Zöldséges Muffin Variációk

A felhasznált fogásokat a Bonduelle gasztronómiai szakértő segítségével választotta ki, ezeket valóban a szereplők készítették el a kamerák előtt.

A Facebook, Instagram és YouTube megjelenésen túl mind a négy film médiatámogatást kapott, illetve a filmekkel mozireklámként is találkozhattak a nézők.

A kampány kommunikációs munkálatait a WEO Media Agency valósította meg. Arról, hogy a videókat kik készítették, nem kaptunk információt.