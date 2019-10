Pályázatot írnak ki hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkóztatására

„Digitális Esély 2019” címmel hirdeti meg közös pályázatát a NHIT és az SAP – jelentette be Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója és Vágujhelyi Ferenc, az NHIT elnöke.

Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója kiemelte: a „Digitális Esély 2019” pályázaton összesen 7 800 000 forintra pályázhatnak olyan Magyarországon működő és nyilvántartott közhasznú szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, gyermekotthonok), amelyek hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását segítik. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint évente 7-8 szervezet programjának megvalósítását támogatja így a vállalat.

„Az infokommunikációs világban való zavartalan mozgás, az alapvető digitális készségek elsajátítása ma már nélkülözhetetlen: nemcsak a siker kulcsa, hanem a mindennapi boldogulásunk feltétele is. Az SAP a hazai üzleti informatikai szektor vezető vállalataként elkötelezett az informatikai kompetenciák fejlesztése és a digitális írástudás minél szélesebb körű elterjesztése mellett, a jövő generációja pedig kiemelten fontos szerepet tölt be a szemléletváltásban” – hangsúlyozta Pintér Szabolcs.

Vágujhelyi Ferenc hangsúlyozta: a kormányzati programok – mint a Digitális Oktatási Stratégia – megvalósítása mellett kiemelt szerepük van az informatikai vállalatoknak is az infokommunikációs terület és szakma népszerűsítésében. A Digitális Esély pályázatra jelentkező civil szervezetek ismerik leginkább a helyi közösségek adottságait, így optimálisan tudják megválasztani azokat az eszközöket, amelyek alkalmazásával eredményesen növelhető a digitálisan írástudók száma az elmaradottabb térségekben is, valamint az igényekhez leginkább illeszkedő speciális programok segítségével a diákok megismerkedhetnek a programozás, kódolás területével is.

A „Digitális Esély” pályázatot hatodik éve szervezi közösen az NHIT és az SAP Hungary Kft.

A pályázatok beadási határideje: 2019. november 7.

A pályázatról bővebb információ a www.digitalisesely.hu oldalon olvasható.